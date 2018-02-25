في جائزة الملك سلمان.. تكريم 15 فائزة بالمسابقة القرآنية غداً

تواصل – الرياض:

ترعى غدا الثلاثاء الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود، حفل تكريم الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره العشرين، في فندق رافال كمبنسكي الساعة 7.30مساءً، بحضور حرم أمير الرياض، الأميرة: نورة بنت محمد بن سعود.

وقال الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح: تحتفي الجائزة –بإذن الله تعالى– بخمس عشرة فتاة فائزة من مختلف ربوع بلادنا الغالية، يمثلن الصفوة من الحافظات لكتاب الله العزيز، وقد اختصهن الله تعالى بإتقان كلامه المجيد، والتميز في حفظه وحسن تلاوته، وعبَّر الدكتور السميح عن شكره لراعية الحفل صاحبة السمو الملكي الأمير لطيفة بنت عبدالعزيز، منوها برعايتها للحفل، وما فيه من تشجيع لحافظات القرآن، وتكريم للمتنافسات فيه، وأشاد الأمين العام للمسابقة بالمستوى المتميز وقوة المنافسة بين المتسابقات، مؤكداً أن كل بناتنا المتسابقات فائزات، ومستحقات للتكريم والإجلال والتقدير.

وكانت اختتمت لجنة التحكيم النسائية في الجائزة جدول أعمالها، وذلك بالاستماع في اليوم الثالث إلى خمسٍ وعشرين متسابقة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ليبلغ مجموع البنات اللاتي تأهلن للتصفيات النهائية ثنتين وستين متسابقة من مختلف المناطق والمحافظات.

وقالت رئيسة الفريق النسوي الدكتورة فاطمة بنت إبراهيم النفيسة: نحمد الله تعالى على ما منَّ به علينا من الاستماع إلى جميع المتسابقات، وقد سمعنا ورأينا من بناتنا المتنافسات ما تقرُّ به الأعين، وتسعد به القلوب، حيث المنافسة الشريفة، والتمكن من حفظ القرآن الكريم، والهمة العالية في إتقان التلاوة ومعرفة التفسير، وهذا من فضل الله تعالى، فلله الحمد أولاً وآخراً.

ويقوم الفريق النسوي بتنفيذ خطة الجائزة بكل مهنية واحتراف، وإدارة العمل وتنفيذه وتحقيق أهدافه بأعلى معايير الجودة والإبداع، ويرأس الفريق النسوي الدكتورة: فاطمة بنت إبراهيم النفيسة.

ويتألف الفريق النسائي من عدة وحدات رئيسة تتكون من: وحدة شؤون التحكيم التي تتولى تنظيم شؤون المحكمات والمسابقات، وإعداد جدول الاختبار اليومي للجنة التحكيم والأسئلة، فيما تعنى وحدة الإسكان باستقبال المتسابقات والضيوف، والإشراف على خدماتهن، وتقوم وحدة العهد والشؤون المالية بحفظ العهد وتسليمها للمتسابقات والعاملات في الفريق، وتتولى وحدة إدارة الصالات الإشراف على صالات الاستماع وضبط النظام خلال الاستماع، وترتيب وتنظيم استقبال الضيوف، وتغطي وحدة الشؤون الإعلامية فعاليات المسابقة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وكتابة التقارير الإعلامية، وإجراء المقابلات للمشاركات والضيوف والتنسيق مع الإعلاميات في الصحف والقنوات الرسمية، وتتولى وحدة الدورة التدريبية شؤون المتدربات والمدربات والإشراف على سير العمل.

وتعد وحدة تنظيم الحفل الختامي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفل الختامي وإبراز الجهود المبذولة في المسابقة بأفضل صورة، من خلال تجهيز جميع ما يلزمه وتخطيط لمقر الحفل الختامي وتوزيع عضوات الفريق فيه وعمل خطة شاملة عنه بمتابعة من رئيسة الفريق.