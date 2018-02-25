في جائزة الملك سلمان.. تكريم 15 فائزة بالمسابقة القرآنية غداً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

«الحصيني» يتوقع: تأثر المملكة بحالتين جويتين الأسبوع الجاري

«الحصيني» يتوقع: تأثر المملكة بحالتين جويتين الأسبوع الجاري

«حساب المواطن» يوجه رسالة مهمة للمستفيدين قد تؤثر على استحقاق الدعم

«حساب المواطن» يوجه رسالة مهمة للمستفيدين قد تؤثر على استحقاق الدعم

«لتبقى».. انطلاق أضخم حملة لترشيد استهلاك الطاقة بالمملكة 

«لتبقى».. انطلاق أضخم حملة لترشيد استهلاك الطاقة بالمملكة 

«شرطة القصيم» تكشف حقيقة تعرض أحد المقرات الأمنية لطلق ناري

«شرطة القصيم» تكشف حقيقة تعرض أحد المقرات الأمنية لطلق ناري

في جائزة الملك سلمان.. تكريم 15 فائزة بالمسابقة القرآنية غداً

في جائزة الملك سلمان.. تكريم 15 فائزة بالمسابقة القرآنية غداً
0

تواصل – الرياض:

ترعى غدا الثلاثاء الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود، حفل تكريم الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره العشرين، في فندق رافال كمبنسكي الساعة 7.30مساءً، بحضور حرم أمير الرياض، الأميرة: نورة بنت محمد بن سعود.

وقال الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح: تحتفي الجائزة –بإذن الله تعالى– بخمس عشرة فتاة فائزة من مختلف ربوع بلادنا الغالية، يمثلن الصفوة من الحافظات لكتاب الله العزيز، وقد اختصهن الله تعالى بإتقان كلامه المجيد، والتميز في حفظه وحسن تلاوته، وعبَّر الدكتور السميح عن شكره لراعية الحفل صاحبة السمو الملكي الأمير لطيفة بنت عبدالعزيز، منوها برعايتها للحفل، وما فيه من تشجيع لحافظات القرآن، وتكريم للمتنافسات فيه، وأشاد الأمين العام للمسابقة بالمستوى المتميز وقوة المنافسة بين المتسابقات، مؤكداً أن كل بناتنا المتسابقات فائزات، ومستحقات للتكريم والإجلال والتقدير.

وكانت اختتمت لجنة التحكيم النسائية في الجائزة جدول أعمالها، وذلك بالاستماع في اليوم الثالث إلى خمسٍ وعشرين متسابقة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ليبلغ مجموع البنات اللاتي تأهلن للتصفيات النهائية ثنتين وستين متسابقة من مختلف المناطق والمحافظات.
وقالت رئيسة الفريق النسوي الدكتورة فاطمة بنت إبراهيم النفيسة: نحمد الله تعالى على ما منَّ به علينا من الاستماع إلى جميع المتسابقات، وقد سمعنا ورأينا من بناتنا المتنافسات ما تقرُّ به الأعين، وتسعد به القلوب، حيث المنافسة الشريفة، والتمكن من حفظ القرآن الكريم، والهمة العالية في إتقان التلاوة ومعرفة التفسير، وهذا من فضل الله تعالى، فلله الحمد أولاً وآخراً.

ويقوم الفريق النسوي بتنفيذ خطة الجائزة بكل مهنية واحتراف، وإدارة العمل وتنفيذه وتحقيق أهدافه بأعلى معايير الجودة والإبداع، ويرأس الفريق النسوي الدكتورة: فاطمة بنت إبراهيم النفيسة.

ويتألف الفريق النسائي من عدة وحدات رئيسة تتكون من: وحدة شؤون التحكيم التي تتولى تنظيم شؤون المحكمات والمسابقات، وإعداد جدول الاختبار اليومي للجنة التحكيم والأسئلة، فيما تعنى وحدة الإسكان باستقبال المتسابقات والضيوف، والإشراف على خدماتهن، وتقوم وحدة العهد والشؤون المالية بحفظ العهد وتسليمها للمتسابقات والعاملات في الفريق، وتتولى وحدة إدارة الصالات الإشراف على صالات الاستماع وضبط النظام خلال الاستماع، وترتيب وتنظيم استقبال الضيوف، وتغطي وحدة الشؤون الإعلامية فعاليات المسابقة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وكتابة التقارير الإعلامية، وإجراء المقابلات للمشاركات والضيوف والتنسيق مع الإعلاميات في الصحف والقنوات الرسمية، وتتولى وحدة الدورة التدريبية شؤون المتدربات والمدربات والإشراف على سير العمل.

وتعد وحدة تنظيم الحفل الختامي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفل الختامي وإبراز الجهود المبذولة في المسابقة بأفضل صورة، من خلال تجهيز جميع ما يلزمه وتخطيط لمقر الحفل الختامي وتوزيع عضوات الفريق فيه وعمل خطة شاملة عنه بمتابعة من رئيسة الفريق.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جدة.. «التنفيذ» تُلزم 3 رجال أعمال بدفع 123 مليون ريال

جدة.. «التنفيذ» تُلزم 3 رجال أعمال بدفع 123 مليون ريال

«الشريم»: لن تَستميل قلوبَ الناس بدون الحِلم والأناة

«الشريم»: لن تَستميل قلوبَ الناس بدون الحِلم والأناة

أخطاء «مدير تعليم» سابق تكلف الوزارة تعويضات بالملايين

أخطاء «مدير تعليم» سابق تكلف الوزارة تعويضات بالملايين

صرف تعويضات لمن تضررت مركباتهم جراء أمطار المدينة

صرف تعويضات لمن تضررت مركباتهم جراء أمطار المدينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مرضى «الإيدز» في المملكة.. مفاجآت كشفت عنها قضية هروب البرماويين
تقارير وحوارات

مرضى «الإيدز» في المملكة.. مفاجآت كشفت عنها قضية هروب البرماويين

المزيد
كيف يدير الإعلام الخيري الأزمات؟
مقالات

كيف يدير الإعلام الخيري الأزمات؟

المزيد
الأذان باق.. والمساجد تتمدد!
مقالات

الأذان باق.. والمساجد تتمدد!

المزيد
العداء «البلوي» يكشف لـ«تواصل» أسرار الحفاظ على لياقته رغم بلوغه 79 عاماً
تقارير وحوارات

العداء «البلوي» يكشف لـ«تواصل» أسرار الحفاظ على لياقته رغم بلوغه 79 عاماً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>