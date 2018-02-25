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العثور على «رأس امرأة» داخل حقيبة سائح أمريكي

العثور على «رأس امرأة» داخل حقيبة سائح أمريكي
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تواصل- وكالات:

تستجوب الشرطة اليابانية أمريكيا، بعد أن عثرت بحوزته على رأس سيدة يابانية داخل حقيبة في مسكن استأجره خلال عطلته.

وقالت وسائل إعلام محلية ‘‘إن السيدة شوهدت آخر مرة من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية وهي تسير مع الأمريكي‘‘.

ونفى المتهم أي صلة تربطه بالقضية، لكن الشرطة قالت ‘‘إنه شوهد يحمل حقيبة كبيرة خارج المبنى الذي كان يقيم فيه‘‘ ويبدو أن الضحية قالت في وقت سابق لأصدقاء لها إنها ستذهب لزيارة رجل أمريكي تعرفت عليه عن طريق الإنترنت.

وتعتقد الشرطة أن الرأس الذي عثر عليه في الحقيبة هي رأس السيدة اليابانية البالغة من العمر 27 عاما، أبلغت أسرتها عن فقدها.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت دخول السيدة مسكن الرجل، قبل أن ترصد الكاميرات في وقت لاحق خروج الرجل بمفرده عدة مرات وهو يحمل حقيبة كبيرة.

وكان الأمريكي قد وصل سائحا إلى مدينة أوساكا اليابانية في يناير الماضي، بحسب تقرير لصحيفة “أساهي شيمبون”. وأشارت التقارير إلى عدم العثور على بقية جسم الضحية.

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