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تقرير: مقتل 12763 مدنياً على يد «بشار» وروسيا في الغوطة

تقرير: مقتل 12763 مدنياً على يد «بشار» وروسيا في الغوطة
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تواصل – وكالات

اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النظام السوري وروسيا، بقتل ما لا يقل عن 12763 مدنياً في الغوطة الشرقية المحاصرة، منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، أن منطقة الغوطة الشرقية تتعرّض منذ سبع سنوات متواصلة لعمليات تهشیم حثيثة ومستمرة، استهدفت البنية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمجتمع هناك، فقد مارس النظام وحلفاؤه أنماطاً متنوّعة من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وبيّنت أن “النظام وحلفاءه مارسوا القتل خارج نطاق القانون، إلى جانب العنف الجنسي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والحصار، والقصف العشوائي وأحياناً المقصود، واستهداف الأعيان المشمولة بالرعاية، والتشريد القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وغير ذلك من الجرائم، لكن ذلك كله يجري في ظل وجود منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وقانون الحرب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية”.

وأوضح التقرير أن من بين القتلى 1463 طفلاً، و1127 سيدة، في وقت لا يزال 6583 شخصاً من أهل الغوطة الشرقية قيد الاعتقال، ومعظمهم أصبحوا في عداد المختفين قسرياً لدى قوات النظام وحلفائه.

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