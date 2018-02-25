أسعار الأرز تقفز 22% في المملكة.. و60 يوماً ترفع الطن فوق 1300 دولار

تواصل – الرياض:

تسببت 3 عوامل في ارتفاع أسعار الأزر بالسوق المحلية بنسبة راوحت 11 %ــ 22 %خلال الأيام القليلة الماضية، لتصل بعض الأصناف إلى 315 ريالا مقابل 260 ريالا للكيس زنة 40 كيلوغراما.

وبحسب مستثمرين وتجار، فإن انخفاض إنتاج محصول الأرز في الهند بنسبة 30% أدى إلى صعود الأسعار لمستويات تتجاوز 1250 دولارا للطن «السيلة» وأكثر من 1300 دولار للطن «الأبيض»، إضافة إلى تراجع المخزون لدى الشركات الموردة خلال الفترة الأخيرة، واتجاه الشركات الهندية لاستخدام تقنية جديدة، بحيث لا يخزن المحصول أكثر من 60 يوما، مقابل 6 أشهر في الآلية السابقة؛ الأمر الذي رفع السعر بنحو 50 دولارا للطن الواحد، وفقا لـ “عكاظ”.

وأوضح فتحي السيهاتي «مستثمر»، أن أسباب الزيادة عوامل خارجية وأخرى داخلية، فالشركات الهندية المصدرة للأرز متمسكة بالمستويات السعرية، إذ تلقت شركته عروضا (الخميس) الماضي بسعر 1300 ریال للطن «السيلة» و1350 ريالا للطن «الأبيض».

وأشار إلى أن الشركات الهندية المصدرة تركز على السوق العراقية في المرحلة الراهنة، إذ سجلت الصفقات مع الشركات العراقية ارتفاعا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة.

وقال: «العوامل الداخلية تتمثل في تراجع المخزون لدى الشركات الموردة خلال الفترة الأخيرة، والأسعار السابقة كانت نتيجة المعادلة بين المخزون القديم والجديد».

ولفت إلى أن الشركات المستوردة بدأت تسوق المخزون الجديد؛ ما أدى إلى زيادة الأسعار نظرا لارتفاع سعر المحصول الجديد مقارنة بمحصول السنة الماضية.

وأوضح أن الشركات الهندية بدأت تستخدم تقنية جديدة، بحيث لا يتطلب المحصول الجديد تخزين أكثر من 60 يوما، بخلاف الآلية السابقة التي كانت تتطلب تخزينا لا يقل عن 6 أشهر، الأمر الذي أدى إلى رفع السعر بنحو 50 دولارا للطن الواحد.

من جهته، بين علي الزاهر «تاجر» أن غالبية الشركات الموردة للأرز عمدت لرفع القيمة السوقية للعلامات التجارية، إلا أن الزيادة تختلف من علامة تجارية لأخرى.

وأفاد أن الطلبات الجديدة حملت الأسعار نسبة زيادة راوحت 11 %ــ 22 %تقريبا، شاملة لضريبة القيمة المضافة.

من ناحيته، أوضح علي المحروس «تاجر» أن الزيادة الجديدة طالت مختلف العلامات التجارية، إذ وصلت أسعار «تاج الهند» إلى 236 ريالا مقابل 212 ريالا للكيس زنة «40 كيلوغراما»، بنسبة ارتفاع بلغت 11% و«باب الهند» بلغ 299 ريالا مقابل 260 ريالا للكيس بنسبة زيادة 15% و«أبو غدران» 178 ريالا مقابل 145 ريالا للكيس بارتفاع 22%.

وارتفع سعر «الديرة» 264 ريالا مقابل 225 ريالا للكيس بسنبة ارتفاع 17%، و«الجوهرة» 257 ريالا مقابل 225 ريالا للكيس بنسبة 14%، و«المهيدب» 315 ريالا مقابل 260 ريالا للكيس بنسبة 21%.