اكتشاف ضرر جديد في السجائر الإلكترونية.. تحتوي على معادن سامة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

«الحصيني» يتوقع: تأثر المملكة بحالتين جويتين الأسبوع الجاري

«الحصيني» يتوقع: تأثر المملكة بحالتين جويتين الأسبوع الجاري

«حساب المواطن» يوجه رسالة مهمة للمستفيدين قد تؤثر على استحقاق الدعم

«حساب المواطن» يوجه رسالة مهمة للمستفيدين قد تؤثر على استحقاق الدعم

«لتبقى».. انطلاق أضخم حملة لترشيد استهلاك الطاقة بالمملكة 

«لتبقى».. انطلاق أضخم حملة لترشيد استهلاك الطاقة بالمملكة 

«شرطة القصيم» تكشف حقيقة تعرض أحد المقرات الأمنية لطلق ناري

«شرطة القصيم» تكشف حقيقة تعرض أحد المقرات الأمنية لطلق ناري

اكتشاف ضرر جديد في السجائر الإلكترونية.. تحتوي على معادن سامة

اكتشاف ضرر جديد في السجائر الإلكترونية.. تحتوي على معادن سامة
0

تواصل – وكالات:

اكتشفت دراسة جديدة مصدراً لم يكن معروفاً للسموم في السيجارة الإلكترونية غير السائل الذي يتم استنشاق بخاره، تبين أن مصدره الحاوية التي تحتوي السائل ولفائف التدفئة، وأظهرت الأبحاث أن هذا المصدر تنتج عنه كميات ضئيلة من المعادن السامة التي يستنشقها المدخّن، والتي تشكل تهديداً للصحة عند استهلاك السيجارة الإلكترونية يومياً.

ودعت الدراسة، التي أجريت في كلية طب جون هوبكنز الأمريكية، إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، إلى أخذ هذا الاكتشاف في الاعتبار وإعادة النظر في تقييم السيجارة الإلكترونية التي طُرحت في الأسواق باعتبارها بديلاً أقل ضرراً.

وعلى الرغم أن السائل الذي يحتوي على نكهات ونيكوتين والذي يتم تسخينه واستنشاق بخاره لا يحتوي على هذه السموم التي تم اكتشافها، إلا أن لفائف التدفئة وحاوية السائل هما المصدر الذي يعتقد الباحثون أن المعادن السامة التي تختلط بالبخار تأتي منه.

ونُشرت الدراسة في مجلة “إنفيرومنتال هيلث”، ورصد الباحثون وجود 15 نوعاً من المعادن السامة في بخار السيجارة الإلكترونية.

وانضمت نتائج الدراسة إلى مجموعة من الدراسات الحديثة التي تحذّر من الآثار الضارة للسيجارة الإلكترونية، وتعتبر تدخينها من عوامل الإصابة بأمراض القلب.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الصحة» تمنع صرف أدوية السعال دون وصفة طبية.. «المدمنون» السبب

«الصحة» تمنع صرف أدوية السعال دون وصفة طبية.. «المدمنون» السبب

بالفيديو.. «كريم بَشرة» سعره تجاوز 5 آلاف ريال يسبب الفشل الكلوي

بالفيديو.. «كريم بَشرة» سعره تجاوز 5 آلاف ريال يسبب الفشل الكلوي

«الغذاء والدواء» تحذر من عبارة «مياه مخصصة للأطفال»: ممنوع

«الغذاء والدواء» تحذر من عبارة «مياه مخصصة للأطفال»: ممنوع

«الغذاء والدواء» تعتمد مواصفات قياسية وطنية للحجامة

«الغذاء والدواء» تعتمد مواصفات قياسية وطنية للحجامة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مرضى «الإيدز» في المملكة.. مفاجآت كشفت عنها قضية هروب البرماويين
تقارير وحوارات

مرضى «الإيدز» في المملكة.. مفاجآت كشفت عنها قضية هروب البرماويين

المزيد
كيف يدير الإعلام الخيري الأزمات؟
مقالات

كيف يدير الإعلام الخيري الأزمات؟

المزيد
الأذان باق.. والمساجد تتمدد!
مقالات

الأذان باق.. والمساجد تتمدد!

المزيد
العداء «البلوي» يكشف لـ«تواصل» أسرار الحفاظ على لياقته رغم بلوغه 79 عاماً
تقارير وحوارات

العداء «البلوي» يكشف لـ«تواصل» أسرار الحفاظ على لياقته رغم بلوغه 79 عاماً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>