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أخطاء «مدير تعليم» سابق تكلف الوزارة تعويضات بالملايين

أخطاء «مدير تعليم» سابق تكلف الوزارة تعويضات بالملايين
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تواصل – الرياض:

تواجه وزارة التعليم محنة دفع ثمن أخطاء إدارية ارتكبها مدير سابق للتعليم بالطائف، تقدر بملايين الريالات، ويأتي ذلك بعدما أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكما للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة يقضي بإلغاء قرار المدير السابق المذكور ضد قيد معلمين، وإرجاعهم لعملهم، وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي، وإعطائهم الأحقية في المطالبة بتعويضات عما لحق بهم من جراء فصلهم.

وقدر بعض المعلمين المعادين للخدمة أنهم قد يطالبون بخمسة ملايين ریال تعويضا عما تكبدوه من خسائر بسبب فصلهم.

وبحسب “عكاظ” فإن أكثر من 9600 معلم من الجنسين سيحالون للتقاعد بحلول نهاية العام الدراسي الحالي من بين نحو 8900 معلم أبدوا رغبة في التقاعد المبكر؛ كما أنه لا تزال هناك قضايا مماثلة ضد الوزارة لم تصدر فيها أحكام بعد.

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