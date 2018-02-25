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صرف تعويضات لمن تضررت مركباتهم جراء أمطار المدينة

صرف تعويضات لمن تضررت مركباتهم جراء أمطار المدينة
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تواصل – المدينة المنورة:

وضعت الجهات المعنية خيارين أمام من تضررت مركباتهم جراء هطول الأمطار وما صحبها من البرد، الذي سقط على المدينة المنورة وضواحيها مساء أول من أمس، الأول التوجه إلى لجنة حصر الأضرار في الإمارة والثاني التوجه إلى شركة نجم لمن يحمل تأمينا.

وقد بث موظف في شركة نجم بفرعها بالمدينة رسالة إلى ملاك المركبات المتضررة في الأمطار، ومن يملكون للمركبة تأمينا ساريا يعلمهم بأن التأمين سيصرف لهم تعويضات جراء تضرر مركباتهم.

وأوضح وفقا لـ«الوطن» المتحدث الرسمي لدفاع منطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أنه يمكن للمتضررين جراء تعرض مركباتهم لتلفيات جراء الأمطار، التقدم إلى إمارة منطقة المدينة عن طريق لجنة حصر الأضرار، والتي تصدر تقريرا على ذلك.

 

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