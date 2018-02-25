تقني يكشف مفاجأة عن خاصية «التحقق بخطوتين» لحماية الحسابات

تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني ياسر الرحيلي، مفاجأة صادمة عن خاصية “التحقق بخطوتين” لحماية الحسابات في تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق.

وقال “الرحيلي” في حسابه على “تويتر”: “مع أن التحقق الثنائي (التحقق بخطوتين) يحمي حسابات المواقع والخدمات والحسابات البنكية بدرجة كبيرة من الصفحات المزورة، إلا أنه توجد أدوات وطرق لتجاوزه والدخول على حسابك حتى وأنت مطبق لهذه الحماية”.

وأضاف: “الأدوات والهجمات التي تجاوزت هذه الحماية متوقع لها بالانتشار أكثر الآن، لذاك، تأكد من رابط الموقع قبل الدخول عليه، وتأكد من تحميل برامج حماية على جهاز اللابتوب الخاص بك”.