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رئيس الوزراء العراقي يستقبل وفد المملكة الإعلامي

رئيس الوزراء العراقي يستقبل وفد المملكة الإعلامي
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تواصل – واس:

استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مكتبه ببغداد اليوم، وفداً إعلامياً من المملكة العربية السعودية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

وأكد العبادي خلال اللقاء أن العلاقات العراقية السعودية تسير على الطريق الصحيح، مبيناً أن حكومته تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي من خلال المجلس التنسيقي الذي يعد قاعدة لنمو العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والخبرات في المجالات كافة, بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبهم عبّر أعضاء الوفد الإعلامي عن ارتياحهم لتطور الأوضاع في العراق بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي, وما لمسوه من استقرار وتعايش بين أبناء الشعب العراقي.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد استقبل في قصر السلام ببغداد أمس الوفد الإعلامي للمملكة الذي يضم عدداً من رؤساء تحرير الصحف، ومسؤولي الوسائل الإعلامية في المملكة, كما التقى الوفد أمس الأول رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري.

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