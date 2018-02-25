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مفاجأة.. الشيخوخة تبدأ من الخامسة والعشرين

مفاجأة.. الشيخوخة تبدأ من الخامسة والعشرين
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تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة جديدة، أن الشيخوخة الحقيقية لا تبدأ في سن الستين أو السبعين، بل من سن الخامسة والعشرين، وتبدأ من الدماغ.

ووجدت الدراسة، أن السائل النخاعي المتواجد في الدماغ والنخاع الشوكي يغير سرعة حركته لدى أولئك الأكبر سناً من منتصف العشرينيات.

وترتبط الحركات مثل التنفس ومعدل ضربات القلب بالتغيرات في حركة السائل النخاعي، والتي ترتبط بدورها مع حالات شائعة مثل التصلب المتعدد وارتفاع ضغط الدم.

وقالت معدة البحث، البروفيسورة أنيتا ستيفانوفسكا من جامعة “لانكستر” بإنجلترا: “أظهرت النتائج الأولية وجود أدلة على ضعف حركة السائل النخاعي لدى المشاركين في الدراسة فوق سن الـ25″، مشيرة إلى أن شيخوخة الدماغ قد تبدأ في وقت سابق مما كان متوقعاً.

وتابعت: “الدراسات المستقبلية يمكن أن توفر المزيد من الاكتشافات عن مختلف الأمراض العصبية والشيخوخة ذات الصلة”.

وتشير البحوث السابقة، إلى أن حجم ووزن الدماغ يبدآن في الانخفاض بنحو 5% في العقد الواحد عندما يصل الشخص إلى سن الـ40.

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