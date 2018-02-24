الهلال الأحمر: تعاملنا مع 79 حالة بسبب أمطار المدينة حتى الآن

تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي إنها ‘‘باشرت عشرات الحالات بمنطقة المدينة المنورة، منذ لحظة سقوط الأمطار، وحتى الآن‘‘.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الفرق الإسعافية تعاملت مع 18 حالة سقوط (انزلاق) بسبب الأمطار، تم نقل 15 حالة وإسعاف 3 في الموقع، وكذا سبعة حوادث مرورية، تم نقل 6 حالات منها للعلاج بالمستشفيات، ومعالجة حالة واحدة إسعافياً في الموقع.

أما الفرق التطوعية الإسعافية بالمسجد النبوي الشريف، فقد باشرت 54 حالة، جميعها تم نقلها إلى سيارات الإسعاف المتمركزة والمراكز الصحية.