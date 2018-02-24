«الأمم المتحدة» ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن سوريا

تواصل – واس:

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، بقرار مجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يومًا في سوريا، مطالبًا بتنفيذ القرار فورًا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “يؤكد الأمين العام على توقعاته بأن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل فوري ومستمر، وخاصة لضمان الإدخال الفوري والآمن والمستمر دون عرقلة للمساعدات والخدمات الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحى وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري”.

وذكّر غوتيريش، كل الأطراف بواجبهم الحتمي في حماية المدنيين، مضيفًا أن الجهود لمحاربة الإرهاب لا تحل مكان هذه الالتزامات.