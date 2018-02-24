نصف مليار تحميل لمتصفح سامسونج.. تعرف على الأسباب

تواصل – وكالات:

حقق متصفح الإنترنت الذي طورته شركة سامسونج الكورية، ويدعى Samsung Internet نسبة قياسية من التحميلات، تجاوزت 500 مليون مرة تحميل، وذلك بعد فترة قليلة من إتاحة الشركة ذلك المتصفح على كافة هواتف أندرويد، بعد أن كان مقصورا على هواتف سامسونج فقط.

ووفقا لموقع tech-wd المعني بالشؤون التقنية، فإن المتصفح قد تم إنشاؤه باستخدام شفرة Chromium – مفتوحة المصدر- لذلك قد تلاحظ احتواءه على العديد من المزايا الشائعة في متصفح قوقل كروم، فضلا عن أن مطوريه أكثر التزاما وسرعة في دفع التحديثات المتعلقة به والخروج بمزايا جديدة مبتكرة.