نصف مليار تحميل لمتصفح سامسونج.. تعرف على الأسباب

تواصل – وكالات:
حقق متصفح الإنترنت الذي طورته شركة سامسونج الكورية، ويدعى Samsung Internet نسبة قياسية من التحميلات، تجاوزت 500 مليون مرة تحميل، وذلك بعد فترة قليلة من إتاحة الشركة ذلك المتصفح على كافة هواتف أندرويد، بعد أن كان مقصورا على هواتف سامسونج فقط.
ووفقا لموقع tech-wd المعني بالشؤون التقنية، فإن المتصفح قد تم إنشاؤه باستخدام شفرة Chromium – مفتوحة المصدر- لذلك قد تلاحظ احتواءه على العديد من المزايا الشائعة في متصفح قوقل كروم، فضلا عن أن مطوريه أكثر التزاما وسرعة في دفع التحديثات المتعلقة به والخروج بمزايا جديدة مبتكرة.
وبسبب كل ذلك، ليس فقط أصحاب هواتف “سامسونج” يميلون إلى التمسك بالمتصفح واختياره كمتصفح افتراضي، فهناك المزايا الأخرى التي تدفع المستخدم لتجربته، أبرزها مدير تحميل كامل يدعم تسمية الملف قبل تحميله، والاطلاع على تقدمه من مركز الإشعارات، فضلا عن إيقاف واستئناف التحميل في أي وقت، ودعمه للبلوتوث، وتطبيقات الويب، وغيرها من المزايا الأخرى.
ويمكن للمستخدمين تحميل المتصفح من متجر «جوجل بلاي»، أو الحصول عليه بملف APK من المواقع الموثوق بها.