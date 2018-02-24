علاجات منزلية لوقف صداع الجيوب الأنفية.. تعرف عليها

تواصل- وكالات:

الجيوب الأنفية أربع أزواج من التجاويف في عظام الوجه بين الأنف والعينين والخدين، ويؤثر صداع الجيوب على المنطقة المحيطة بالأنف، وعادة ما يصاحبه التهاب في هذه المنطقة أو يكون تالياً له، كما قد يحدث بسبب الحساسية أيضأً والتي تزداد في موسم الربيع.

من فوائد وجود هذه الجيوب الأنفية أنها تجعل الصوت أعلى، وتحفظ حرارة الوجه في أوقات البرد، كما تجعل وزن الجمجمة أخف. لكن عند التهاب الجيوب الأنفية تبدأ مجموعة من المشاكل منها الصداع.

الأعراض

يصاحب صداع الجيوب الأنفية مجموعة من الأعراض، مثل: ألم في الخدين، وارتفاع الحرارة، وانسداد الأنف، وفقدان حاسة الشم، وتحول المخاط إلى اللون الأخضر، مع تورّم الخدين قليلاً أحياناً.

العلاج

في كثير من الأحيان لا تنجح مسكنات الألم في تخفيف هذا الصداع، ويمكنك في هذه الحالة اللجوء إلى العلاجات المنزلية، مثل استنشاق بخار الماء المغلي ببطء، وتنظيف الأنف بالماء والملح، ووضع كمادات دافئة حول الأنف ومسح الوجه بها. وفي بعض الأحيان قد يصف الطبيب مضاداً حيوياً للقضاء على الالتهاب.