«المياه الوطنية» تنفي انبعاث روائح كريهة من محطة صرف جدة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

تعليق الدراسة لحظة بلحظة (محدث)

تعليق الدراسة لحظة بلحظة (محدث)

غداً.. «مؤسسة التقاعد» تبدأ في إيداع المعاشات لجميع المستحقين

غداً.. «مؤسسة التقاعد» تبدأ في إيداع المعاشات لجميع المستحقين

بالفيديو والصور.. أمطار غزيرة على أجزاء من القصيم

بالفيديو والصور.. أمطار غزيرة على أجزاء من القصيم

بالفيديو والصور.. الأمطار تتساقط على الرياض والبهجة تعم أرجاء المدينة

بالفيديو والصور.. الأمطار تتساقط على الرياض والبهجة تعم أرجاء المدينة

«المياه الوطنية» تنفي انبعاث روائح كريهة من محطة صرف جدة

«المياه الوطنية» تنفي انبعاث روائح كريهة من محطة صرف جدة
0

 

تواصل – فريق التحرير:

نفت شركة المياه الوطنية، علاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب شرق مطار الملك عبد العزيز بجدة بالروائح الكريهة المنبعثة، والتي قال مواطنون ومقيمون إنهم اشتموها خلال الساعات الماضية.

وأكدت، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها قامت بمسح ميداني الأسبوع الماضي، بأجهزة قياس الغازات في محطة المعالجة، وكانت نتائجه “صفر ملجم/ لتر”، مشددة على أن المحطة تخضع للمعايير البيئية المعتمدة دوليًا.
وأوضحت، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب شرق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تعمل بنظام “المعالجة الثلاثية”، وفق أعلى المعايير البيئية المعتمدة عالميًا، وتخضع للمراقبة والاختبار بصفة مستمرة، للتأكد من عدم إضرارها بالبيئة المحيطة بها.

وأشارت إلى وجود اتفاقية مع هيئة الطيران المدني، للتخلص من محطتهم القديمة، وتم حجز “50 ألف متر مكعب/ يوم”، من الطاقة التصميمية للمحطة التابعة للشركة، لصالح مطار الملك عبد العزيز، وذلك للتغلب على مشكلة الروائح المنبعثة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

8 ممارسات تُعرِّضك للعقوبة والغرامة على «كورنيش جدة».. احذر منها

8 ممارسات تُعرِّضك للعقوبة والغرامة على «كورنيش جدة».. احذر منها

«الطيران المدني»: إنهاء التعاقد مع مشغلي مطار المؤسس

«الطيران المدني»: إنهاء التعاقد مع مشغلي مطار المؤسس

«عربي» سرق 120 ألف ريال من داخل بنك بجدة.. ومواطنون أمسكوا به

«عربي» سرق 120 ألف ريال من داخل بنك بجدة.. ومواطنون أمسكوا به

إصابة 4 بينهم 3 من عائلة واحدة إثر حادث تصادم بجدة (صور)

إصابة 4 بينهم 3 من عائلة واحدة إثر حادث تصادم بجدة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مستشار قانوني لـ«تواصل»: «الريتويت» لتغريدة مسيئة عقوبته السجن وغرامة 500 ألف ريال
تقارير وحوارات

مستشار قانوني لـ«تواصل»: «الريتويت» لتغريدة مسيئة عقوبته السجن وغرامة 500 ألف ريال

المزيد
مذبحة جديدة.. صحف بريطانية: الأسد حوَّل الغوطة الشرقية إلى «جهنم»
تقارير وحوارات

مذبحة جديدة.. صحف بريطانية: الأسد حوَّل الغوطة الشرقية إلى «جهنم»

المزيد
طوابير الموت في غوطة دمشق.. جرائم الروس وبشار تتواصل والعالم يلتزم الصمت
تقارير وحوارات

طوابير الموت في غوطة دمشق.. جرائم الروس وبشار تتواصل والعالم يلتزم الصمت

المزيد
شكراً يا معلم ابني
تدوينات حرة

شكراً يا معلم ابني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>