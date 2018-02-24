«المياه الوطنية» تنفي انبعاث روائح كريهة من محطة صرف جدة

تواصل – فريق التحرير:

نفت شركة المياه الوطنية، علاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب شرق مطار الملك عبد العزيز بجدة بالروائح الكريهة المنبعثة، والتي قال مواطنون ومقيمون إنهم اشتموها خلال الساعات الماضية.

وأكدت، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها قامت بمسح ميداني الأسبوع الماضي، بأجهزة قياس الغازات في محطة المعالجة، وكانت نتائجه “صفر ملجم/ لتر”، مشددة على أن المحطة تخضع للمعايير البيئية المعتمدة دوليًا.

وأوضحت، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب شرق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تعمل بنظام “المعالجة الثلاثية”، وفق أعلى المعايير البيئية المعتمدة عالميًا، وتخضع للمراقبة والاختبار بصفة مستمرة، للتأكد من عدم إضرارها بالبيئة المحيطة بها.

وأشارت إلى وجود اتفاقية مع هيئة الطيران المدني، للتخلص من محطتهم القديمة، وتم حجز “50 ألف متر مكعب/ يوم”، من الطاقة التصميمية للمحطة التابعة للشركة، لصالح مطار الملك عبد العزيز، وذلك للتغلب على مشكلة الروائح المنبعثة.