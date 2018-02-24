وزير الطاقة: أرامكو تتطلع لشراء حصة في مصافي النفط الهندية

تواصل- وكالات:

أكد وزير الطاقة خالد الفالح، أن المملكة تتطلع إلى إبرام اتفاقات إمداد للمصافي الهندية في إطار اتفاقات شراء حصة.

وأضاف وزير الطاقة، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، أنَّ السعودية تريد أن تصبح الهند مستثمرًا كبيرًا في المملكة، مشيرًا إلى أنه “غير منزعج من التقلبات قصيرة الأجل بفعل زيادة إمدادات العراق النفطية للهند”.

وأكد الفالح أن “أرامكو تتطلع لشراء حصة في مصافي النفط الهندية”، مضيفًا: “نتطلع إلى إبرام اتفاقات إمداد للمصافي الهندية في إطار اتفاقات شراء حصة”.

وأشار إلى أنَّ حجم سوق النفط في الهند يقدر بـ8 ملايين برميل يوميًا، متابعًا أن الخطوة المقبلة التي قد تخفف القيود على إنتاج النفط ستكون في 2019.

وتوقع وزير الطاقة أن يكون القرار بشأن تمديد خفض إنتاج أوبك في أوائل 2019، مشيرًا إلى أنه يريد إطارًا دائمًا يجمع المنتجين داخل وخارج أوبك.

ورحّب الفالح بتعاون روسيا مع أوبك، وبزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، مؤكدًا أن “السوق قادر على استيعاب إنتاج النفط الأمريكي”

وأشار إلى أنَّ السعودية تبقي على صادرات النفط أدنى من 7 ملايين برميل يوميًا من يناير إلى مارس.

وكان وزير الطاقة الهندي “دارميندرا برادان”، قال إنَّ عملاق النفط السعودي “أرامكو” مهتمّة بشراء حصة في مصفاة “كرور” في مهاراشاترا ومجمع بتروكيماويات في أندارا براديش.

وأضاف- في تصريحات له عقب لقائه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، نشرها موقع “موني كنترول”، ترجمتها عاجل، أن أرامكو مهتمة بالشراكة في المرحلة الثانية من احتياطيات النفط الاستراتيجية التي تخطط الهند لبنائها قريبًا.