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«التجارة» تستطلع الآراء في مشروع نظام لائحة المعادن الثمينة

«التجارة» تستطلع الآراء في مشروع نظام لائحة المعادن الثمينة
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تواصل – واس:

دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الذي يتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.

وأوضحت أن من أبرز أحكام النظام تحديد مفاهيم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتحدد المعايير النظامية للمعادن الثمينة، وشروط مزاولة النشاط الخاضع لأحكام النظام، والتزامات المستورد والتاجر، وانتهاء إلى تحديد إجراءات ضبط المخالفات وإنزال العقوبات.

ولفتت “التجارة والاستثمار” الانتباه إلى أن مشروع اللائحة يبين آلية عمل رجال الضبط من تفتيش وفحص وتحليل للعينات المشتبه بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وأهابت الوزارة بالمهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة، وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط https://mci.gov.sa/MP، وإرسال المقترحات والملاحظات على البريد الإلكتروني: (PMG@mci.gov.sa)، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 5 / 7 / 1439هـ الموافق 22 / 3 / 2018م.

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بورصة تواصل

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