«النمر»: تناول الحمضيات يُسهم في تخفيض ضغط الدم على المدى الطويل

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قال استشاري وأستاذ أمراض القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، إن تناول الحمضيات، لاسيما عصير الليمون، يُسهم في تخفيض ضغط الدم على المدى الطويل، لكن تأثيره لا يكون بشكل فوري، كما يظن البعض.

واستعرض “النمر”، عبر حسابه بموقع “تويتر”، سؤالاً متكرراً يأتي إليه عن تأثير تناول كوب من عصير الليمون في تخفيض ضغط الدم المرتفع بسبب الانفعال، أو ما شابه.

وأجاب: “ثبت أن تناول الحمضيات (الفواكه) يوميا يخفض الضغط ع المدى البعيد ولكن ليس تأثيراً “فورياً” فبمجرد الهدوء وسكوت الغضب ينزل الضغط (بدون الحاجة لعصير ليمون)”.