مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا.. والمجازر تتواصل (صور)

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قرر مجلس الأمن تأجيل التصويت على الهدنة في سوريا إلى مساء اليوم السبت، فيما تستمر المجازر بحق المدنيين في الغوطة الشرقية.

وكان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك قد قال أمس الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا مع سقوط موجة جديدة من القنابل على منطقة الغوطة الشرقية قبيل تصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى هدنة لمدة 30 يوما.

وأضاف توسك في مؤتمر صحافي أن روسيا وإيران، حليفتي دمشق، تسمحان بتكثيف الهجمات على مواقع المعارضة المسلحة في سوريا.

من جهته أعلن الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، أن بلاده ستفعل كل ما تستطيع للتوصل إلى هدنة في سوريا، مضيفاً: “لدينا آمال كبيرة في التوصل لقرار في مجلس الأمن بشأن الهدنة في سوريا”.