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مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا.. والمجازر تتواصل (صور)

مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة في سوريا.. والمجازر تتواصل (صور)
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تواصل – متابعات:

قرر  مجلس الأمن تأجيل التصويت على الهدنة في سوريا إلى مساء اليوم السبت، فيما تستمر المجازر بحق المدنيين في الغوطة الشرقية.

وكان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك قد قال أمس الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا مع سقوط موجة جديدة من القنابل على منطقة الغوطة الشرقية قبيل تصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى هدنة لمدة 30 يوما.

وأضاف توسك في مؤتمر صحافي أن روسيا وإيران، حليفتي دمشق، تسمحان بتكثيف الهجمات على مواقع المعارضة المسلحة في سوريا.

من جهته أعلن الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، أن بلاده ستفعل كل ما تستطيع للتوصل إلى هدنة في سوريا، مضيفاً: “لدينا آمال كبيرة في التوصل لقرار في مجلس الأمن بشأن الهدنة في سوريا”.

A man runs amid dust after an airstrike in the besieged town of Douma in eastern Ghouta in Damascus, Syria, February 7, 2018. REUTERS/ Bassam Khabieh

A Syrian man carries a child injured in government bombing in the rebel-held town of Hamouria, in the besieged Eastern Ghouta region on the outskirts of the capital Damascus, on February 19, 2018.
Heavy Syrian bombardment killed 44 civilians in rebel-held Eastern Ghouta, as regime forces appeared to prepare for an imminent ground assault. / AFP PHOTO / ABDULMONAM EASSA

مبان مدمرة في الغوطة الشرقية يوم الثلاثاء. تصوير: بسام خيبه – رويترز

 

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