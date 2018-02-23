«المواصفات»: الانتهاء من لائحة الطاقة الشمسية للمنازل أبريل المقبل

تواصل – الرياض:

أكد طامس الحمادي المتحدث الرسمي باسم هيئة المواصفات والمقاييس، أنه تم استيفاء متطلبات اللائحة الفنية للألواح الشمسية للظروف المناخية ومقاومة الكلابلات والمواصلات الكهروضوئية للحريق، ومن المتوقع إعداد اللائحة الخاصة بالألواح الشمسية للمنازل “مطلع أبريل”.

وبحسب ‘‘الاقتصادية‘‘ بين الحمادي، أن إصدار اللوائح الفنية السعودية يخضع لمنهجية عمل تضمن مشاركة جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، لضمان انعكاسها إيجاباً على واقع السوق ودعم الاقتصاد ومعدلات السلامة والجودة التي يتطلع إليها المستهلك في النهاية من المنتجات والخدمات.

وقال “إن الهيئة تبذل جهوداً بالتعاون مع شركائها في الجهات ذات العلاقة لإصدار هذه اللائحة التي تتماشى مع التوجهات العالمية والوطنية في مجال استخدام بدائل الطاقة النظيفة، والاستثمار في بدائل النفط‘‘.

وأضاف الحمادي، أن الهيئة تعمل من خلال لائحة الألواح الشمسية على أن تكون منتجات أنظمة الطاقة الشمسية المولِّدة ومكوناتها – الخاضعة لهذه اللائحة – مستوفية المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية السعودية وملائمة لظروف المملكة المناخية، وتحدد متطلبات السلامة مثل مقاومة الكابلات والموصلات الكهروضوئية للحريق.

في الوقت ذاته قالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ‘‘إنها اعتمدت تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تمكن المواطنين من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في منشآتهم‘‘.