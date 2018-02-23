مقتل 18 وإصابة 20 بانفحار سيارتين مفخختين في الصومال

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يوضح خطوات معالجة رسالة «مصدر الدخل غير صحيح»

«حساب المواطن» يوضح خطوات معالجة رسالة «مصدر الدخل غير صحيح»

«مدلك» فريق الاتفاق يعلن إسلامه عقب صلاة الجمعة

«مدلك» فريق الاتفاق يعلن إسلامه عقب صلاة الجمعة

«هيئة الاتصالات» تكشف سبب تفاوت سرعة الإنترنت في المدن الكبيرة

«هيئة الاتصالات» تكشف سبب تفاوت سرعة الإنترنت في المدن الكبيرة

حادث مروري بشع.. وفاة 7 أشخاص احتراقًا على طريق رماح

حادث مروري بشع.. وفاة 7 أشخاص احتراقًا على طريق رماح

مقتل 18 وإصابة 20 بانفحار سيارتين مفخختين في الصومال

مقتل 18 وإصابة 20 بانفحار سيارتين مفخختين في الصومال
0

تواصل – واس:

قتل 18 شخصًا على الأقل وأصيب عشرون آخرون في تفجير سيارتين مفخختين اليوم في مقديشو، استهدفت الأولى القصر الرئاسي والثانية فندقًا افتتح مؤخرًا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر طبية قولها “انتشلنا حتى الآن جثث 18 شخصًا إضافة إلى عشرين جريحًا من أحد موقعي الاعتداء”، حيث استهدف التفجير الأول الذي أعقبه إطلاق نار نقطة مراقبة قرب المقر الرئاسي.

وقال الضابط في الشرطة الصومالية إبراهيم محمد “أؤكد أن هجومًا وقع قرب القصر الرئاسي”، مضيفا أن “سيارة مفخخة أخرى انفجرت قرب أحد الفنادق بالعاصمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

انفجاران وإطلاق نار قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية

انفجاران وإطلاق نار قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية

انفجار سماعة «آبل» لاسلكية.. والشركة تحقق

انفجار سماعة «آبل» لاسلكية.. والشركة تحقق

5 قتلى في تصادم مروحيتين عسكريتين جنوب شرق فرنسا

5 قتلى في تصادم مروحيتين عسكريتين جنوب شرق فرنسا

رويترز: انفجار بالعاصمة التركية انقرة

رويترز: انفجار بالعاصمة التركية انقرة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مستشار قانوني لـ«تواصل»: «الريتويت» لتغريدة مسيئة عقوبته السجن وغرامة 500 ألف ريال
تقارير وحوارات

مستشار قانوني لـ«تواصل»: «الريتويت» لتغريدة مسيئة عقوبته السجن وغرامة 500 ألف ريال

المزيد
مذبحة جديدة.. صحف بريطانية: الأسد حوَّل الغوطة الشرقية إلى «جهنم»
تقارير وحوارات

مذبحة جديدة.. صحف بريطانية: الأسد حوَّل الغوطة الشرقية إلى «جهنم»

المزيد
طوابير الموت في غوطة دمشق.. جرائم الروس وبشار تتواصل والعالم يلتزم الصمت
تقارير وحوارات

طوابير الموت في غوطة دمشق.. جرائم الروس وبشار تتواصل والعالم يلتزم الصمت

المزيد
شكراً يا معلم ابني
تدوينات حرة

شكراً يا معلم ابني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>