مقتل 18 وإصابة 20 بانفحار سيارتين مفخختين في الصومال

تواصل – واس:

قتل 18 شخصًا على الأقل وأصيب عشرون آخرون في تفجير سيارتين مفخختين اليوم في مقديشو، استهدفت الأولى القصر الرئاسي والثانية فندقًا افتتح مؤخرًا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر طبية قولها “انتشلنا حتى الآن جثث 18 شخصًا إضافة إلى عشرين جريحًا من أحد موقعي الاعتداء”، حيث استهدف التفجير الأول الذي أعقبه إطلاق نار نقطة مراقبة قرب المقر الرئاسي.

وقال الضابط في الشرطة الصومالية إبراهيم محمد “أؤكد أن هجومًا وقع قرب القصر الرئاسي”، مضيفا أن “سيارة مفخخة أخرى انفجرت قرب أحد الفنادق بالعاصمة.