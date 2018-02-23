أمريكا تحدد مايو المقبل موعداً لنقل سفارتها إلى القدس

تواصل – وكالات:

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة ‘‘إن الولايات المتحدة سوف تفتح سفارة جديدة في القدس في مايو بالتزامن مع ذكرى النكبة‘‘.

وأضافت في ‘‘بيان‘‘ أن مقر السفارة سيكون في المبنى الذي يضم العمليات القنصلية في القدس قبل الانتقال إلى مكان منفصل بنهاية 2019، مؤكدة أن الولايات المتحدة بدأت البحث عن موقع لسفارتها الدائمة في القدس.

في السياق ذاته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، “إن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخا للقيام بهذه الخطوة يعتبر مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وإمعانا في تدمير خيار الدولتين‘‘.