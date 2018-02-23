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جدة.. وافد مخالف يرفض ركوب سيارة الترحيلات لهذا السبب

جدة.. وافد مخالف يرفض ركوب سيارة الترحيلات لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

رفض وافد مخالف ركوب سيارة الترحيلات عقب القبض عليه خلال حملة ‘‘وطن بلا مخالف‘‘، مبررا ذلك بوجود فساتين زفاف لديه تحت عهدته وعليه تسليمها للعرائس، لارتباطه بحفلات زواج.

وكانت ‘‘حملة وطن بلا مخالف‘‘ بجدة قد ضبطت الخياط الآسيوي، وهو يدير ورشة مخالفة في حي الثغر، مختبئا تحت الطاولات، وباءت محاولاته في الهروب بالفشل، ليتم القبض عليه.

يُذكر أن الحملة ضبطت مخالفين في عدة أحياء، يعملون في الخياطة النسائية والرجالية، تسوق منتجاتها على المتاجر، بعد تزوير علامات تجارية شهيرة، كما سجّلت الحملة أرقام عدادات المنازل التي استأجرها المخالفون، وقامت بتشميع بعضها، لاستدعاء أصحابها.

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بورصة تواصل

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