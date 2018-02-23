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82 مليار ريال أرباح 80 شركة مدرجة في سوق المملكة خلال العام الماضي

82 مليار ريال أرباح 80 شركة مدرجة في سوق المملكة خلال العام الماضي
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تواصل – الرياض:

يبدو أن السوق السعودية تتجه إلى التفوق في ربحيتها على العام الماضي، حيث حققت 96 مليار ريال تقريبا، والمحقق حاليا على الرغم من عدم إعلان أكثر من نصف الشركات أرباحها، ما يشير إلى إمكانية تحقيق نتائج إيجابية تحفز شهية المستثمرين للتعرض للسوق بشكل أكبر عن الفترة الماضية التي شهدت تراجعا في النشاط.

ولا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها المالية لكن حتى الآن أظهرت 80 شركة معلنة عن نتائجها المالية السنوية ارتفاع أرباحها بنحو 13 في المائة في المجمل لتصل إلى 82 مليار ريال، ولم تسجل خسائر منها إلا سبع شركات فقط.

وعلى الرغم من تراجع وتيرة ارتفاع السوق التي كسبت 0.2 في المائة مقابل 1.45 في المائة في الأسبوع السابق، إلا أنها استطاعت الحفاظ على مستويات 7500 نقطة على الرغم من التداول دونها خلال الأسبوع لتستقر عند 7525 نقطة، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وحافظ سوق الأسهم على مستويات 7500 يعزز من شهية المخاطرة وإمكانية تحقيق مستويات أعلى في الأسبوع المقبل، وتبقى مستويات 7550 و7700 نقطة حاجزي مقاومة تنشط عندها الضغوط البيعية التي تتطلب مواجهتها بالسيولة الشرائية للحفاظ على مكاسب السوق وعدم الانزلاق إلى موجة جني أرباح جديدة.

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