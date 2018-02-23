كفَل عاملاً فحُكم عليه بالسجن 6 سنوات ودفع 900 ألف ريال

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روى مواطن محتجز بسجن الملز أسباب سجنه منذ 5 سنوات على إثر حكم صدر ضده، مع دفع مبلغ 900 ألف ريال كدية، بتهمة القتل الخطأ.

وأكد المواطن، أن أحد العمال في مؤسسته ارتكب حادثاً مرورياً نتج عنه 3 وفيات، وأدين العامل بالمسؤولية الكاملة عن الحادث، ومكث لمدة شهرين في توقيف المرور.

وكشف عبر تقرير ضمن مبادرة “الله يعطيك خيرها” المذاع على قناة الإخبارية، أن المرور اتصل عليه، وطلب منه الحضور لتوقيع كفالة للعامل، واستمرت الدعوى بالمحكمة، لكن العامل هرب بعد عام، فتحمل هو القضية، وصدر الحكم عليه بدفع كامل مبلغ دية القتل الخطأ عن 3 وفيات.

وأضاف أنه لم يستطِع السداد، بعد أن ألزمه القاضي بدفع مبلغ 900 ألف ريال، وقام بالرفع إلى ولاة الأمر، وجاءت الموافقة من قبل المقام السامي على السداد عنه، بعد أن عانى ألم ومرارة السجن على مدى 6 سنوات، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين على وقوفه معه.