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توقعات بتقلبات جوية وهطول أمطار.. و«مدني الرياض» يدعو للحيطة والحذر

توقعات بتقلبات جوية وهطول أمطار.. و«مدني الرياض» يدعو للحيطة والحذر
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تواصل – فريق التحرير:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتعرض أجزاء من المملكة لفرصة هطول أمطار؛ ومنها منطقة الرياض، وتستمر على أجزاء من المنطقة وحتى يوم الأحد.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة؛ ومنها عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن الأسلاك الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض قد اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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