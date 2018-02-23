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إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني

إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني
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تواصل – وكالات:

أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة الرصاص الحي على مئات الشباب الفلسطيني الذين تظاهروا على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأصابت اثنين من المتظاهرين نقلا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وفي الوقت ذاته أصيب 3 فلسطينين قرب مقبرة الشهداء شرق مخيم جباليا، خلال المواجهات التي اندلعت شرق خان يونس.

كما أصيب آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالإضافة إلى حالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

يذكر أن المسيرات والمواجهات في غزة، تأتي احتجاجا على العدوان والانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، واستنكارا لإعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

 

 

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