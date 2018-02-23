أول سماعة لاسلكية احترافية من فئة «UC».. هذه مواصفاتها

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كشفت شركة جابرا اللثام عن سماعتها Evolve 75e اللاسلكية، والتي تعتبر أول سماعة احترافية In Ear من فئة UC.

وقالت الشركة الدنماركية إن سماعتها اللاسلكية الجديدة تشتمل على العديد من المزايا المتطورة، منها أحدث تقنية ثلاثية الميكروفونات من جابرا ووظيفة فعالة لإلغاء الضوضاء ANC، بالإضافة إلى مؤشر عدم الإزعاج Busylight المدمج.

وتروج الشركة الدنماركية لسماعتها الجديدة من خلال فترة تشغيل البطارية، التي تمتد لما يصل إلى 14 ساعة من الاستماع إلى الصوتيات أو إجراء المكالمات الهاتفية، ويكن إعادة شحن البطارية في غضون ساعتين تقريباً.

ويتم توصيل السماعة بالهاتف الذكي آي فون أو أجهزة أندرويد، علاوة على أنه يمكن توصيلها بالحواسيب المكتبية وأجهزة الماك عن طريق تقنية البلوتوث أو منفذ USB 2.0.

ولا يتعدى وزن السماعة 50 جراماً، ومن أجل راحة الاستعمال، ويتوفر العديد من حلقات الأذن بمقاسات مختلفة، وتشتمل السماعة أيضاً على خمسة أزرار للتحكم الذكي أثناء العمل أو قضاء أوقات الفراغ، ومنها زر “سمارت” للوصول السريع إلى المساعد الرقمي أبل “سيري”أو “غوغل ناو”، وتأتي السماعة بتكلفة تبلغ 292 يورو.