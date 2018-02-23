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«شؤون المعلمين» تعلق على إغلاق تسجيل طلبات «النقل الخارجي» عبر «نور»

«شؤون المعلمين» تعلق على إغلاق تسجيل طلبات «النقل الخارجي» عبر «نور»
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تواصل – فريق التحرير:

علق الحساب الرسمي لإدارة شؤون المعلمين عبر “تويتر” على إغلاق النظام الإكتروني لتسجيل طلبات النقل الخارجي عبر ‘‘نور‘‘، قائلاً: “تتقدم الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالشكر الجزيل في مكاتب وإدارات التعليم وجهاز الوزارة على جهودهم المباشرة في تحديث البيانات، ونسأل الله لجميع المتقدمين لحركة النقل التوفيق والسداد”.

وكانت وزارة التعليم قد أغلقت أمس الخميس، النظام الإلكتروني لتسجيل طلبات النقل الخارجي هذا العام 1439/1438هـ عبر (نظام نور)، وفقاً للخطة الزمنية التي أعلنتها لإجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، كما حددت تاريخ 17 / 8 / 1439هـ، موعداً لإعلان نتيجة النقل الخارجي هذا العام.

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