استشاري: الحقن الأوكرانية لعلاج السكري خدعة.. وتضر بالمرضى

تواصل – الرياض:

أكد استشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالمعين الآغا، أن الحق الأوكرانية لعلاج السكري، لا أساس لها من الصحة في الجانب الطبي، بل يترتب عليها تدهور صحة المرضى.

جاء ذلك ردا من الأغا على رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تخصص مستشفيات في أوكرانيا لعلاج مرضى السكري بثلاثة حقن فقط في منطقة البنكرياس، وبتكلفة لا تزيد على 3700 ريال.

وأضاف آغا أن التجار المخادعين الباحثين عن الربح، يستغلون بحث المرضى عن أي بارقة أمل في العلاج، فيدعون حسب الرسالة التخدير الموضعي وحقن منطقة البنكرياس بثلاث حقن للخلايا الجذعية بسعر مغرٍ، ويدعون للتواصل عبر الإيميل وكلها أكاذيب وتضليل، وفقا لـ”عكاظ”.

وتابع أن علاج السكري بنوعيه الأول والثاني قائم على العلاجات التي يحددها الطبيب المعالج مثل الأنسولين والأدوية والحمية وأي خروج عن المنظومة العلاجية من خلال إجراء زراعة الخلايا الجذعية أو استخدام وصفات التجارب والأعشاب كله وهم ويؤدي إلى تدهور صحة المريض.