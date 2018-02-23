تخلصت من 468 ألف طائر.. «البيئة»: لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور

تواصل- واس:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 9196 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 139حالة، في حين جرى التخلص من 468251 طائراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت بلاغاً واحداً خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الاستفسارات 13 استفساراً، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافةً، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.