التعليم: برنامج لضم «رياض الأطفال» للمراحل الدراسية إلزامياً

تواصل – الرياض:

أعدت وزارة التعليم برنامجا متكاملاً لنتائج دراسة تتعلق بضم مرحلة الطفولة المبكرة، ضمن مراحل التعليم، بشكل إلزامي من عمر 3 سنوات، ورفعت طلبا للجهات العليا لاعتماد البرنامج.

وقال وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس البراك إن التجارب الدولية أثبتت أهمية الدراسة من سن مبكرة، بينما رياض الأطفال في المملكة من سن 3 إلى 6 سنوات ليس إلزاميا.

وأضاف البراك “لذلك أعدت الوزارة برنامجا متكاملا يتضمن أن تكون الدراسة في رياض الأطفال من سن 3 سنوات إلزاميا، ورفعت للجهات العليا لاعتماده”، وفقا لـ”الوطن”.

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أن عدد الطلاب والطالبات المتوقع انضمامهم في حال صدرت موافقة الجهات العليا على البرنامج، يتراوح بين 1.5 مليون و2 مليون طالب وطالبة، وذلك يحتاج إلى رصد ميزانيات لتوفير مبان جديدة، وتأهيل المباني التعليمية القائمة لاستقبال هذا العدد.