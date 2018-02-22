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«تراحم» تسدد مديونيات بـ757 ألف ريال‎ لإطلاق سراح 20 سجيناً في جازان ‏

«تراحم» تسدد مديونيات بـ757 ألف ريال‎ لإطلاق سراح 20 سجيناً في جازان ‏
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تواصل- فريق التحرير:

نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة جازان في إطلاق سراح 20 سجيناً كانوا موقوفين على ذمة قضايا مالية، خلال الشهرين الماضيين، وذلك بالسداد عنهم.

وأوضح رئيس اللجنة علي زعلة أنه تم إخلاء سبيل آخر حالتين ضمن 20 سجينا تم السداد عنهم، بعد التأكد من إعسارهما وعدم مقدرتهما على تسديد المديونيات المترتبة عليهما بمبلغ 100 ألف ريال، وذلك ضمن حملة “تفريج الكرب” التي سددت مديونيات بأحكام بلغت 757 ألف ريال.

يُذكر أن المبالغ التي تم سدادها صدر بها ‏قرارات شرعية من دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة وغيرها، بناء على مطالبات مالية، عجز الموقوفون عن الوفاء بها في المواعيد المحددة.

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