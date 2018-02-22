الخفجي.. حرس الحدود ينتشل جثة مواطن من البحر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

«العواد» يرد على «الترفيه»: الحديث عن «دار للأوبرا» يخص «هيئة الثقافة» فقط

«العواد» يرد على «الترفيه»: الحديث عن «دار للأوبرا» يخص «هيئة الثقافة» فقط

مصدر مسؤول: برنامج تحسين نمط الحياة لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده

مصدر مسؤول: برنامج تحسين نمط الحياة لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده

«المرور»: القبض على سائق الحافلة صاحب مقطع الحركات الغريبة على الطريق (فيديو)

«المرور»: القبض على سائق الحافلة صاحب مقطع الحركات الغريبة على الطريق (فيديو)

«الأرصاد»: توقعات بأمطار على معظم المناطق ابتداءً من الغد

«الأرصاد»: توقعات بأمطار على معظم المناطق ابتداءً من الغد

الخفجي.. حرس الحدود ينتشل جثة مواطن من البحر

الخفجي.. حرس الحدود ينتشل جثة مواطن من البحر
0

تواصل – واس:

أوضح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، أن فرق البحث والإنقاذ بقطاع الخفجي عثرت، مساء أمس الأربعاء، على جثمان مواطن وانتشلته من مسافة تبعد (٦٠٠م) عن الشاطئ، إثر تلقي غرفة القيادة والسيطرة بلاغا يفيد بفقد أحد الاشخاص المصرح لهم بالتنزه على الشاطئ بالقرب من مركز منيفة بقطاع الخفجي يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ١٤٣٩ه‍.

وأضاف: “فور تلقي البلاغ، تم تكليف فرق البحث والإنقاذ والدوريات الساحلية والزوارق المطاطية بحرس الحدود بعمليات البحث بمشاركة طيران الأمن والمتطوعين؛ التي استمرت لمدة (١١) يوماً نتج عنها العثور على جثمان المفقود وانتشاله وتسليمه لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية”.

ودعا المتحدث الإعلامي جميع الصيادين والمتنزهين باستخدام وسائل السلامة واتباع تعليمات حرس الحدود، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (٩٩٤) لطلب المساعدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جازان.. حرس الحدود ينقذ أماً وطفلها من الغرق

جازان.. حرس الحدود ينقذ أماً وطفلها من الغرق

العثور على جثة شاب عربي بـ«كولورادو» الأمريكية.. والشرطة تحقق

العثور على جثة شاب عربي بـ«كولورادو» الأمريكية.. والشرطة تحقق

العثور على جثة متحللة أعلى قمة جبل بمكة

العثور على جثة متحللة أعلى قمة جبل بمكة

بعد واقعة «الجثة المجمدة».. «الكويت»: ما أشيع عن العمالة الفلبينية محض افتراء

بعد واقعة «الجثة المجمدة».. «الكويت»: ما أشيع عن العمالة الفلبينية محض افتراء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مذبحة جديدة.. صحف بريطانية: الأسد حوَّل الغوطة الشرقية إلى «جهنم»
تقارير وحوارات

مذبحة جديدة.. صحف بريطانية: الأسد حوَّل الغوطة الشرقية إلى «جهنم»

المزيد
طوابير الموت في غوطة دمشق.. جرائم الروس وبشار تتواصل والعالم يلتزم الصمت
تقارير وحوارات

طوابير الموت في غوطة دمشق.. جرائم الروس وبشار تتواصل والعالم يلتزم الصمت

المزيد
شكراً يا معلم ابني
تدوينات حرة

شكراً يا معلم ابني

المزيد
إنفوجرافيك.. 7 علامات تدل على نقص الماء في الجسم
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 7 علامات تدل على نقص الماء في الجسم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>