الخفجي.. حرس الحدود ينتشل جثة مواطن من البحر

تواصل – واس:

أوضح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، أن فرق البحث والإنقاذ بقطاع الخفجي عثرت، مساء أمس الأربعاء، على جثمان مواطن وانتشلته من مسافة تبعد (٦٠٠م) عن الشاطئ، إثر تلقي غرفة القيادة والسيطرة بلاغا يفيد بفقد أحد الاشخاص المصرح لهم بالتنزه على الشاطئ بالقرب من مركز منيفة بقطاع الخفجي يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ١٤٣٩ه‍.

وأضاف: “فور تلقي البلاغ، تم تكليف فرق البحث والإنقاذ والدوريات الساحلية والزوارق المطاطية بحرس الحدود بعمليات البحث بمشاركة طيران الأمن والمتطوعين؛ التي استمرت لمدة (١١) يوماً نتج عنها العثور على جثمان المفقود وانتشاله وتسليمه لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية”.

ودعا المتحدث الإعلامي جميع الصيادين والمتنزهين باستخدام وسائل السلامة واتباع تعليمات حرس الحدود، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (٩٩٤) لطلب المساعدة.