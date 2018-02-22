اليمن.. مقتل قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه

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أكدت مصادر مطلعة، مقتل القيادي بميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، محمد يحيى، في عمليات عسكرية في ميدي باليمن أمس الخميس.

وأضافت المصادر، وفقا لـ”الإخبارية”، أن القيادي الحوثي لقي حتفه مع عددٍ من مرافقيه، وكان الجيش اليمني كبّد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بتعز والحديدة.

في سياق متصل، استهدف طيران التحالف العربي تعزيزات ومواقع لميليشيات الحوثي في المزارع الواقعة شرقي مدينة حيس، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من الميليشيات الحوثية، إلى جانب تدمير عتادهم العسكري.