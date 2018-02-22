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محامي المبتعث «الدوسري»: أدلة جديدة تنقض «المؤبد» ضد موكلي

محامي المبتعث «الدوسري»: أدلة جديدة تنقض «المؤبد» ضد موكلي
ارشيفية
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تواصل – فريق التحرير:

أكد محامي المبتعث خالد الدوسري المحكوم عليه بالمؤبد في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إدانته بتهمة التخطيط لصنع قنبلة لتدمير منشآت حيوية، ومنزل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بمدينة دالاس، أن فريق الدفاع الجديد يسعى جاهداً لنقض الحكم بعد انتظار رد المحكمة.

وأضاف المحامي سعود قويد، أن القضاء الأمريكي يقبل نقض الحكم عند وجود أدلة جديدة لم تُقدَّم خلال المحاكمة السابقة، مؤكداً أن هناك بالفعل أدلة جديدة قد تجعل المحكمة تقبل النقض.

وبين قويد، أن الدوسري أصيب بصدمة نفسية صعبة بسبب ما حدث له في سنه الصغيرة، موضحاً أن القضاء الأمريكي لم يراعِ حالته الطبية؛ بسبب فشل فريق الدفاع في إثبات مرضه.

يذكر أن المبتعث الدوسري قد اعتقل في يوم 28 فبراير 2011م بتهمة صناعة مواد كيميائية متفجرة، ثم قلصت التهمة إلى التخطيط لصنع قنبلة لتدمير منشآت حيوية، ومنزل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بمدينة دالاس، وصدر بحقه سجن بالمؤبد.

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