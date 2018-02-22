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«تويتر» يوقف عمل التغريد التلقائي والاستخدام المسيء للواجهة

«تويتر» يوقف عمل التغريد التلقائي والاستخدام المسيء للواجهة
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تواصل – متابعات:

قرر موقع التدوين المصغر “تويتر”، إيقاف عمل البوتات وكل الاستخدامات المسيئة للواجهة البرمجية الخَاصَّة بها التي كان يتم استغلالها سَلْبِيّاً بحيث يتم نشر نفس المحتوى من مئات الحسابات وكذلك التفاعلات مثل التعليق وإعادة التَغْرِيد أو الإعجاب، حيث ستوقف تويتر كل هذا.

ومن المرتقب وَفْقاً للإِجْرَاءَات الجديدة التي يعتزم تويتر اتخاذها أن يتم إيقاف عمل سكربتات أو الأدوات التي تقوم بعمل جماعي مثل نشر نفس التَغْرِيدة عبر مئات أو آلاف الحسابات، أو إِجْرَاء تفاعلات وهمية مثل مُتَابَعَة الحسابات بكميات كبيرة وكذلك إعادة التَغْرِيد أو الإعجاب بالتَغْرِيدات وغيرها.

أما الحسابات التي تنشر محتوى تلقائياً مثل حَالَة الطقس أو محتوى مدونات وروابط RSS وغيرها ستبقى تعمل بشرط أن تنشر على حساب واحد فقط.

ويشمل منع تويتر لنشر التَغْرِيدات المتطابقة حتى فِي حَالَة جدولتها للنشر المستقبلي؛ أَيْ لا يُشْتَرَط أن يتم النشر بنفس اللحظة على كل الحسابات المرتبطة بأداة النشر التلقائي.

وكانت تويتر قد أزال أكثر من 220 ألف تطبيق مرتبط بها ينتهك بنود استخدامها الجديدة، وكانت مسؤولة عن نشر 2.2 مليار تَغْرِيدة سبامية.

وأعلن موقع تويتر إمهال مطوري السكربتات والأدوات حتى 23 مارس المقبل لإجراء التغييرات اللَّازِمَة للتوافق مع شروط تويتر الجديدة حَتَّى لا تحصل على المنع.

 

 

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