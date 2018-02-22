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المملكة ترفع دعمها لميزانية «السلطة الفلسطينية» إلى 20 مليون دولار شهرياً

المملكة ترفع دعمها لميزانية «السلطة الفلسطينية» إلى 20 مليون دولار شهرياً
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تواصل – فريق التحرير:

صرَّح السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العَرَبِيّة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العَرَبِيّة، أنَّه بالإشارة لقرار قمة عمّان فِي 29/03/2017 بزيادة رَأسْمَال صندوقي الأقْصَى والقدس بقيمة 500 مليون دولار، فقد صَدَرَت الموافقة السامية الكريمة على تسديد حصة المَمْلَكَة من هذه الزيادة، والتي تبلغ 70 مليون دولار، على 4 أقساط سنوية قيمة القسط الواحد 17.5 مليون دولار.

كما أَوْضَحَ “قطان” أنَّه قد صَدَرَت الموافقة السامية الكريمة برفع مساهمات المَمْلَكَة الشَهْرية لِدَعْمِ ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية من (7.7) مليون دولار إِلَى (20) مليون دولار شَهْرياً بزيادة قدرها (12.3) مليون دولار.

وأكَّدَ، أنه سوف تستمر المَمْلَكَة فِي دعم القضية الفلسطينية على كَافَّة الأصعدة السياسية والاقْتِصَادِيَّة والإِنْسَانية، إِلَى أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما فِي ذلك حقه فِي إِنْشَاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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