رد دعوى ضد مريض بالفصام العقلي وإخلاء سبيله

تواصل – فريق التحرير:

تقدم وَزَارَة العدل مجموعة من الأحكام القضائية المنتقاة الصادرة عن المحاكم فِي المَمْلَكَة؛ سَعْياً لنشر الثقافية العدلية.

ونشرت الوَزَارَة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، الحكم التالي: “أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طَالِباً إثبات إدانته بتقديم دعوى كيدية، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أَقَرَّ بصحتها، وأنه تقدم بشكوى اتهم فيها أشخاصاً فِي قضية مَقْتَل والده، ثم أخذ يتحدث بكلام غير مترابط ولا مفهوم”.

وذَكَرَت أنه “جرى إحالته إِلَى المُسْتَشْفَى للتحقق من قواه العقلية، وقد ورد التقرير الطِبِّيّ النفسي مُتَضَمّناً إِصَابَة المدعى عليه بمرض الفصام العقلي المزمن، وأنه ذلك يعفيه من المَسْؤُولِيَّة الجنائية تجاه مَا نسب إليه؛ ولذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه وإخلاء سبيله منها، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف”.