إلغاء عقد تشغيل مطار جدة الجديد.. و«الهيئة»: ملتزمون بـ «مايو»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

«النقد» تشدد على البنوك بعدم استقطاع أي مبالغ من بدل غلاء المعيشة

«النقد» تشدد على البنوك بعدم استقطاع أي مبالغ من بدل غلاء المعيشة

«العمل» تكشف حقيقة مكافأة الـ25 ألف ريال للعامل المُبلغ عن كفيله

«العمل» تكشف حقيقة مكافأة الـ25 ألف ريال للعامل المُبلغ عن كفيله

متحدث «العمل»: الصرف بأثر رجعي لمستفيدي «حساب المواطن» في هذه الحالة

متحدث «العمل»: الصرف بأثر رجعي لمستفيدي «حساب المواطن» في هذه الحالة

الدمام.. اصطحب زوجته لمنطقة صحراوية فقتلها وطعن نفسه

الدمام.. اصطحب زوجته لمنطقة صحراوية فقتلها وطعن نفسه

إلغاء عقد تشغيل مطار جدة الجديد.. و«الهيئة»: ملتزمون بـ «مايو»

إلغاء عقد تشغيل مطار جدة الجديد.. و«الهيئة»: ملتزمون بـ «مايو»
0

تواصل- جدة:

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان أمس، إنها ألغت العلاقة التعاقدية مع تحالف شركة مطارات شانجي الدولية، والشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة.

وأكدت الهيئة في بيانها أن القرار جاء بعدما تبين لها وجود بعض الملاحظات الرئيسية التي تتطلب إعادة النظر في ترسية المشروع، لافتة إلى أن شروط المنافسة العامة الجديدة ستستوفي المتطلبات حسب أفضل الممارسات، وسيتم إعلانها بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة.

وشددت على أن هذا الإجراء لن يؤثر على الجدول الزمني المحدد للافتتاح الأولي والتشغيل التجريبي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في مايو المقبل.

وطرح المشروع مجددا للمنافسة العامة وكانت الهيئة أرست العقد في أبريل الماضي لفترة تصل إلى 20 عاما.

من جانبه، أعلن تحالف شركة مطارات شانغي العالمية والشركة السعودية للمساندة البحرية صحة ما تم تناوله في بيان الهيئة العامة للطيران المدني السعودية بشأن إعلان تسلمه إشعارا من الهيئة لإنهاء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لإدارة وتشغيل المطار.

وأوضح في بيان له أمس (الأربعاء) أن الهيئة قررت إنهاء الاتفاقية استنادا إلى اتفاقية الإدارة والتشغيل التي تقضي بحقها في إنهاء الاتفاقية دون إبداء أسباب.

وبين التحالف أنه يقوم بمراجعة مضمون الإشعار، ولن يصدر أي تعليقات في الوقت الراهن بشأن هذه التطورات، لافتا إلى التزامه الكامل بطلب تقديم العروض الصادر عن الهيئة، وأنه قد قدم كافة المستندات المطلوبة بغرض مراجعتها من قبل الهيئة، كما حصل على كافة الاعتمادات المسبقة قبل الفوز بعقد التشغيل والإدارة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إنشاءات مطار جدة الجديد.. صالات وقاعات اجتماعات وملاعب أطفال 

إنشاءات مطار جدة الجديد.. صالات وقاعات اجتماعات وملاعب أطفال 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حراج بن قاسم يحتضن أول معارض بنتلي!!..
مقالات

حراج بن قاسم يحتضن أول معارض بنتلي!!..

المزيد
إسبانيا تنتقد لاعبي المملكة: يرفضون التعري.. ويرتدون ملابس داخلية!
تقارير وحوارات

إسبانيا تنتقد لاعبي المملكة: يرفضون التعري.. ويرتدون ملابس داخلية!

المزيد
فضيحة.. كيف استولى «حزب الله» بالعراق على الدبابات الأمريكية؟
تقارير وحوارات

فضيحة.. كيف استولى «حزب الله» بالعراق على الدبابات الأمريكية؟

المزيد
إنفوجرافيك.. «الوزراء» يقرر إنشاء وكالة لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. «الوزراء» يقرر إنشاء وكالة لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>