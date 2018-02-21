إلغاء عقد تشغيل مطار جدة الجديد.. و«الهيئة»: ملتزمون بـ «مايو»

تواصل- جدة:

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان أمس، إنها ألغت العلاقة التعاقدية مع تحالف شركة مطارات شانجي الدولية، والشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة.

وأكدت الهيئة في بيانها أن القرار جاء بعدما تبين لها وجود بعض الملاحظات الرئيسية التي تتطلب إعادة النظر في ترسية المشروع، لافتة إلى أن شروط المنافسة العامة الجديدة ستستوفي المتطلبات حسب أفضل الممارسات، وسيتم إعلانها بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة.

وشددت على أن هذا الإجراء لن يؤثر على الجدول الزمني المحدد للافتتاح الأولي والتشغيل التجريبي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في مايو المقبل.

وطرح المشروع مجددا للمنافسة العامة وكانت الهيئة أرست العقد في أبريل الماضي لفترة تصل إلى 20 عاما.

من جانبه، أعلن تحالف شركة مطارات شانغي العالمية والشركة السعودية للمساندة البحرية صحة ما تم تناوله في بيان الهيئة العامة للطيران المدني السعودية بشأن إعلان تسلمه إشعارا من الهيئة لإنهاء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لإدارة وتشغيل المطار.

وأوضح في بيان له أمس (الأربعاء) أن الهيئة قررت إنهاء الاتفاقية استنادا إلى اتفاقية الإدارة والتشغيل التي تقضي بحقها في إنهاء الاتفاقية دون إبداء أسباب.

وبين التحالف أنه يقوم بمراجعة مضمون الإشعار، ولن يصدر أي تعليقات في الوقت الراهن بشأن هذه التطورات، لافتا إلى التزامه الكامل بطلب تقديم العروض الصادر عن الهيئة، وأنه قد قدم كافة المستندات المطلوبة بغرض مراجعتها من قبل الهيئة، كما حصل على كافة الاعتمادات المسبقة قبل الفوز بعقد التشغيل والإدارة.