بعد وصوله المملكة.. 4 مواصفات مميزة لهاتف هواوي «هونور 9 لايت»

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طرحت هونر العلامة الإلكترونية للهواتف الذكية ضمن مجموعة هواوي في الأسواق، هاتفها الجديد Honor 9 Lite والذي يحتوي كاميرات ثنائية العدسة بدقة 13 ميغابكسل و2 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 2 ميغابكسل.

ويأتي الجهاز بتصميم زجاجي أنيق وشاشة كاملة بدون إطار مقاس 5.65 إنشاً تتسم بالوضوح الفائق للعرض الكامل.

وتتسم كاميرا الهاتف بالتقاط صور مميزة، بفضل وظيفة تجميل الصور المحدّثة والقابلة للتعديل بالإعدادات الشخصية المفضّلة.

ويتمتع ظهر الهاتف بسطح عاكس كالمرآة و طبقة بصرية فريدة تلمع في الضوء.

ومن مواصفات الهاتف التقنية:

1- معالج Kirin 659 فائق السرعة بثمانية أنوية.

2- وحدة المعالجة الرسومية المحسّنة بالكامل.

3- قدرات نظام التشغيل أندرويد 8.0 وواجهة المستخدم EMUI 8.0.

4- ذاكرة عشوائية سعتها 3 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 32 غيغابايت.

يتوفر الهاتف باللون الأسود الليلي والأزرق الياقوتي بسعر 849 درهماً إماراتياً و 799 ريالاً سعودياً.