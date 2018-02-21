تعاني من ارتفاع الأنسولين والسكر في الدم؟.. إليك الحل

تواصل- وكالات:

الأنسولين هرمون يفرزه البنكرياس لتحويل الكربوهيدرات والسكر إلى طاقة، وبدون هذا الهرمون ترتفع نسبة السكر بالدم إلى درجة تتلف الكليتين والأعصاب والعيون.

وهناك توازن بين الأنسولين والسكر في الحالة الطبيعية، لكن عندما لا يعمل الأنسولين على النحو المطلوب ينتج الجسم المزيد منه وهي حالة تُعرف باسم “مقاومة الأنسولين”، ويعتبر ذلك من عوامل الإصابة بالسكري.

لتقليل مقاومة الجسم للأنسولين، وخفض نسبته هو والسكر بالدم اتبع النصائح التالية:

* تناول أطعمة لا ترفع نسبة السكر كثيراً، مثل الموز، والأفوكادو، والفراولة (الفريز)، والتوت، والطماطم، والثوم، والشاي الأخضر.

* تساعد القرفة، والكركم، وخل التفاح والجريب فروت على تقليل مقاومة الجسم للأنسولين.

* اتبع إجراءات تخفيف الوزن، وراقب كمية الوجبات التي تأكلها، واحرص على أن يكون حجمها صغيراً إلى متوسط، مع اختيار الأطعمة التي تعزّز الإحساس بالشبع.

* مارس التمارين الرياضية والمشي يومياً.

* تناول المزيد من الخضروات، والقليل من النشويات.

* اعمل على خفض التوتر، والحصول على ما يكفي من النوم.