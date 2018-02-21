«الدفاع المدني» يدرس تعديل خطته في «الحرب والمخاطر»

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بحثت اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني المكونة من 18 عضوا من الجهات الحكومية مشروع تعديل الخطة العامة في حال الحرب وتحليل المخاطر للمبادرات والمشاريع المنبثقة عن رؤية 2030، وذلك وفقا لـ”عكاظ”.

وكان مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ترأس صباح أمس (الأربعاء) الاجتماع الثالث للجنة العامة لأعمال الدفاع المدني، وثمن جهد واهتمام اللجنة بكل ما من شأنه تحقيق السلامـة والحماية من المخاطر والحد من الكوارث.

وأوضح أمين عام مجلس الدفاع المدني العقيد خالد الأحمري، أن الاجتماع ناقش مشروع خدمات المديرية، وتعديل لائحة قواعد السلامة والوقاية من المخاطر في مواقع الإنشاءات، وتعديل الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالة الحرب، ودراسة تحليل المخاطر.

وأوضح العقيد الأحمري أن اللجنة العامة تتكون من 18 عضواً من الجهات الحكومية.