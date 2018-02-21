«دعوي نسيم الرياض» يكرم موظفيه وينظم لهم عمرة مع عائلاتهم

تواصل – فريق التحرير:

كرم المكتب التعاوني للدعوة والإِرْشَاد وتوعية الجاليات بالنسيم، موظفيه بتنظيم رحلة عمرة لهم مع عائلاتهم، فِي مُبَادَرَة نوعية.

تأتي هذه المُبَادَرَة فِي ظل توجه المكتب لتحفيز العاملين وتمتين أواصر الأخوة بينهم، وإيجاد بِيئَة عمل مثالية ومحفزة لبذل المزيد من الجهد المتواصل للعمل الدعوي الذي يلقى عناية ورعاية من القِيَادَة الرشيدة فِي مملكتنا الحبيبة.

قال مدير المكتب الشيخ، يوسف بن إبراهيم البرجس، إن هذه المُبَادَرَة تأتي ضمن استراتيجية وتَوْجِيهَات إِدَارَة المكتب لخلق بِيئَة عمل مناسبة، يتم فيها الحرص على العملاء الداخليين – وهم الموظفون – والعملاء الخارجيين وهم المستفيدون من برامج وأَنْشِطَة المكتب المختلفة.

وأبدى بعض الموظفين ممن قابلتهم الصَحِيفَة ــ أبدوا ــ ارتياحهم لهذه المُبَادَرَة الكريمة من إِدَارَة المكتب، واعتبروها تأتي ضمن سلسلة مبادرات يقوم بها المكتب لتحفيز العاملين، مقدمين شكرهم لإِدَارَة المكتب، ولكل من شَارَكَ فِي تنفيذ هذه العمرة والداعم لها.

ويُعتبر المكتب التعاوني بالنسيم فِي مَدِينَة الرِّيَاض من أنشط المكاتب وأبرزها من خلال البرامج الدعوية التي يقدمها للمجتمع، وكان لجهوده الدعوية المبذولة أثر سواء فِي أوساط الجاليات، أو فِي أوساط الشباب من خلال مشروع (شبابنا غير) الذي يقيمه بالشراكة مع اللَّجْنَة الوطنية لمكافحة المخدرات (نبراس)، أو فِي أوساط بَاقِي شرائح المجتمع، حيث يقدم لكل فئة مَا يناسبها من البرامج.