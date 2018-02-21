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مكة.. إهمال سائق شاحنة يتسبب في تصادم 3 مركبات

مكة.. إهمال سائق شاحنة يتسبب في تصادم 3 مركبات
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت العاصمة المُقَدَّسَة، الْيَوْم الأَرْبِعَاء، إِصَابَة شخصين فِي تصادم 3 مركبات بِسَبَبِ إِهْمَال سائق شاحنة بالوقوف فِي وسط الطريق لمشاهدة حادث مروري فِي الطريق المقابل، الدائري الرابع باتِّجَاه المَدِينَة.

أعلن ذلك المركز الوطني للعمليات الأمنية بوَزَارَة الدَّاخِلِيَّة “911”، فِي تَغْرِيدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”.

وفي حادث آخر، تُوفِّي شخص فِي حادثة دهس بِسَبَبِ عبوره من غير الطريق المخصص للمُشَاة فِي العزيزية الجنوبية باتجاه العوالي، وعَلَى الْفَوْرِ بَاشَرَتِ الجهات المختصة الحادثين وَتَمَّ اتخاذ اللازم حيالهما.

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