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بالأسماء.. تمديد تكليف عدد من مسؤولي وزارة التعليم

بالأسماء.. تمديد تكليف عدد من مسؤولي وزارة التعليم
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تواصل – فريق التحرير:

أَصْدَرَ نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، الْيَوْم الأَرْبِعَاء، مجموعة من القرارات تقضي بتمديد تكليف عدد من المسؤولين فِي الوَزَارَة.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لوَزَارَة التعليم، مبارك العصيمي، فِي تَغْرِيدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر”، أن نائب الوزير العاصمي، أَصْدَرَ قَرَاراً بتمديد تكليف الدكتور عيسى الرميح لمدة عام، مديراً للمدارس السعودية فِي الخارج.

وأَضَافَ أنه تم تمديد تكليف الدكتور عبدالحميد المسعود لمدة عام، كمدير عام للنشاط الطلابي بالوَزَارَة، بِالإِضَافَةِ إِلَى تمديد تكليف الدكتور عبدالله العفيص لمدة عام، مديراً عَاماً لرعاية الموهوبين.

وَتَابَعَ العاصمي أن نائب وزير التعليم أَصْدَرَ قَرَاراً يقضي بتمديد تكليف الأستاذ عبدالكريم الجربوع لمدة عام، مديراً عَاماً للاختبارات والقبول.

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