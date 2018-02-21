أمريكا.. طوارئ بمحيط البيت الأبيض بسبب «سيارة»

تواصل – وكالات:

رفع جهاز الأمن الرئاسي فِي أمريكا حَالَة الطوارئ بمحيط البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، بعد عثوره على سيارة مريبة، الْيَوْم الأَرْبِعَاء.

وأَغْلَقَ الأمن الشوارع المجاورة، وأبعد المارة عن أرصفة المشاة، بِحَسَبِ “رويترز”.

وقال شهود: إن السلطات منعت موظفين اتِّحَاديين من دخول مبنى المكتب التنفيذي الجديد، ومنعت المارة من السير بالمِنْطَقَة.

وانتقلت 12 مركبة طوارئ على الأقل إِلَى مكان المركبة المريبة، كما أبقت السلطات على نحو 100 من موظفي البيت الأبيض فِي حديقة قبل أن تسمح لبعضهم بدخول مجمع البيت الأبيض.