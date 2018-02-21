أمريكا.. طوارئ بمحيط البيت الأبيض بسبب «سيارة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

الدمام.. اصطحب زوجته لمنطقة صحراوية فقتلها وطعن نفسه

الدمام.. اصطحب زوجته لمنطقة صحراوية فقتلها وطعن نفسه

إسبانيا تنتقد لاعبي المملكة: يرفضون التعري.. ويرتدون ملابس داخلية!

إسبانيا تنتقد لاعبي المملكة: يرفضون التعري.. ويرتدون ملابس داخلية!

برنامج قروض جديد من «الصندوق العقاري» بعد 7 أيام

برنامج قروض جديد من «الصندوق العقاري» بعد 7 أيام

حقيقة اللحوم البشرية والجثة العارية في مطاعم ماكدونالد بالمملكة

حقيقة اللحوم البشرية والجثة العارية في مطاعم ماكدونالد بالمملكة

أمريكا.. طوارئ بمحيط البيت الأبيض بسبب «سيارة»

أمريكا.. طوارئ بمحيط البيت الأبيض بسبب «سيارة»
0

تواصل – وكالات:

رفع جهاز الأمن الرئاسي فِي أمريكا حَالَة الطوارئ بمحيط البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، بعد عثوره على سيارة مريبة، الْيَوْم الأَرْبِعَاء.

وأَغْلَقَ الأمن الشوارع المجاورة، وأبعد المارة عن أرصفة المشاة، بِحَسَبِ “رويترز”.

وقال شهود: إن السلطات منعت موظفين اتِّحَاديين من دخول مبنى المكتب التنفيذي الجديد، ومنعت المارة من السير بالمِنْطَقَة.

وانتقلت 12 مركبة طوارئ على الأقل إِلَى مكان المركبة المريبة، كما أبقت السلطات على نحو 100 من موظفي البيت الأبيض فِي حديقة قبل أن تسمح لبعضهم بدخول مجمع البيت الأبيض.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استعداداً للعاصفة الترابية.. «صحة القريات» تعلن الطوارئ بالمستشفيات

استعداداً للعاصفة الترابية.. «صحة القريات» تعلن الطوارئ بالمستشفيات

بسبب «نوت بيتيا» الإلكتروني.. أمريكا تهدد روسيا بـ«عواقب دولية»

بسبب «نوت بيتيا» الإلكتروني.. أمريكا تهدد روسيا بـ«عواقب دولية»

8 حالات طوارئ تستلزم إخلاء المباني المدرسية فورًا.. تعرَّف عليها

8 حالات طوارئ تستلزم إخلاء المباني المدرسية فورًا.. تعرَّف عليها

بعد التشكيك في قدراته الذهنية.. طبيب البيت الأبيض: صحة ترامب ممتازة

بعد التشكيك في قدراته الذهنية.. طبيب البيت الأبيض: صحة ترامب ممتازة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حراج بن قاسم يحتضن أول معارض بنتلي!!..
مقالات

حراج بن قاسم يحتضن أول معارض بنتلي!!..

المزيد
إسبانيا تنتقد لاعبي المملكة: يرفضون التعري.. ويرتدون ملابس داخلية!
تقارير وحوارات

إسبانيا تنتقد لاعبي المملكة: يرفضون التعري.. ويرتدون ملابس داخلية!

المزيد
فضيحة.. كيف استولى «حزب الله» بالعراق على الدبابات الأمريكية؟
تقارير وحوارات

فضيحة.. كيف استولى «حزب الله» بالعراق على الدبابات الأمريكية؟

المزيد
إنفوجرافيك.. «الوزراء» يقرر إنشاء وكالة لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. «الوزراء» يقرر إنشاء وكالة لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>