مواطن ينجو من 7 محاولات لاغتياله.. تعرّف على قصته (صور)

تواصل – القطيف:

نجا نبيه البراهيم، عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف شرق المَمْلَكَة من سبعة اعتداءات إرْهَابية، اسْتَهْدَفت اغتياله، حيث قدر الله له النجاة، بعد أن اخترقت رصاصة ظهره وأُخْرَى ركبته ليعيش على كرسي متحرك بعد عام من تلقي العلاج.

وَأكَّدَ البراهيم أن وضعه الصِحِّيّ فِي تحسن مستمر، بعد مروره بمراحل العلاج المختلفة رافقه فيها الكرسي المتحرك ثم – المشاية – ذات الأربع قوائم، ثم العكازتان والآن ترافقه عكازة واحدة يتكئ عليها أثناء المشي والحركة، إِلَى أن يأذن الله له بالشفاء التام.

وأَضَافَ أن الجهات العليا قررت إِزَالَة مِنْطَقَة “مسورة” فِي العوامية بمحافظة القطيف للتخلص من الأوكار الإرْهَابية التي اتخذوها كمقر وملجأ لهم، مستفيدين من الوضع العمراني والاجْتِمَاعِيّ المعقد للحي؛ بِسَبَبِ اكتظاظه بالسكان وصعوبة آلية الحركة داخله.

كما جاء قرار الإِزَالَة لتحسين الواقع المعيشي والعمراني للسكان، وإِقَامَة مشروع حضاري فِي نفس المكان، إِضَافَة إِلَى المساهمة فِي الارتقاء التنموي والاقتصادي والثقافي للمجتمع فِي بلدة العوامية.

محاولات اغتياله

وروى البراهيم قصة محاولات اغتياله قَائِلاً: “أسندت إلينا كمكتب هندسي اسْتشَاري مُهِمَّة الرفع المساحي لكَافَّة العقارات فِي المسورة، وإعداد محاضر الحصر، لتقديمها إِلَى لجنة التثمين، وبعد إنهاء لجنة التثمين عملها، تم إعداد محاضر التثمين لرفعها للاعْتِمَاد النهائي، ومِنْ ثَمَّ تم مُتَابَعَة الإِجْرَاءَات الأُخْرَى حتى إنهاء عملية صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات بالكامل، كما كلفنا أَيْضاً بإعداد رؤية تخطيطية للمشروع الحضاري المزمع تنفيذه، وقد تم الاستفادة من هذه الرؤية فِي التصاميم التفصيلية للمشروع مُؤخَّراً”.

على خلفية ذلك قامت العناصر الإرْهَابية المسلحة المستفيدة من الوضع المعقد لـ”المسورة” بالقيام بأَعْمَال إرْهَابية لثنينا عن إكمال هذا المشروع، فبدأت بالتهديدات على المستوى الشخصي، إلا أننا لم نلق بالاً لذلك، واستمررنا فِي عملنا، بعدها قاموا بإطلاق الشائعات المغرضة والكاذبة لثني المجتمع عن التعاون معنا، وعندما لم يستجب لهم أحد، بَاشَروا أَعْمَالهم الإرْهَابية تجاهنا، والتي كانت وَفْقاً لتسلسلها الزمني، ففي 25 يوليو 2014م تم حرق المكتب الهندسي الخاص بنا فِي مقر بَلَدِيَّة العوامية، بجميع محتوياته مع سيارة خَاصَّة لمكتبنا كانت بالخارج.

وَتَابَعَ، وَفْقاً للعَرَبِيّة نت، فِي 5 سبتمبر 2014 تم إطلاق الرصاص على المنزل، وأسرتي بداخله كما أطلق الرصاص على سيارة لنا كانت واقفة أمام المنزل، وفي 21 سبتمبر 2014 تَمَّت محاولة إحراق المنزل من الخارج بإحراق محطة كهربائية فرعية لصيقة بسور المنزل فِي منتصف اللَّيْل، وكنت حينها أؤدي العمرة فِي مَكَّة الْمُكَرَّمَة، ولم يكن فِي البيت إلا زوجتي وابني الصغير والعاملة المنزلية.

واستطرد قَائِلاً: “تكرر الهجوم فِي 23 سبتمبر 2014 حيث تم تكسير أسوار وتخريب مزرعة الوالد فِي العوامية بالكامل، وفي مساء 9 مارس 2017 تم محاولة اختطافي شخصياً أثناء عبوري بالسيارة أحد الشوارع البعيدة نسبياً عن العمران، وعند فشل المحاولة تحول الأَمْر إِلَى محاولة لاغتيالي، فنجوت منها بِفَضْل من الله، وما زلت أتلقى العلاج الطِبِّيّ فِي “مايو كلينيك فِي الولايات المتحدة الأمْرِيكِيّة” بِسَبَبِ أضرار الرصاص الذي أَدَّى إِلَى كسر معقد فِي عظمة الركبة.

وفي 16 أبريل 2017م تم إطلاق الرصاص على المنزل وتكسير كَامِيرَات المراقبة، أما فِي 3 يونيو 2017 فقد تم حرق إحدى الغرف فِي الجانب الجنوبي من البيت بإطلاق رصاص ناري من الخارج، وبتاريخ 4 يونيو 2017 تم اقتحام البيت وحرقه بالكامل.

مراحل العلاج

وعن مراحل العلاج بين البراهيم مراحل العلاج التي مر بها قَائِلاً: بعد إصابتي فِي 9 مارس 2017 برصاصتين، إحداهما فِي الظهر والأُخْرَى فِي الركبة، لم يستقرا فِي جسدي بل خرجتا من الجهة الأُخْرَى عَلَى الْفَوْرِ، وقضيت 3 أسابيع فِي مُسْتَشْفَى قوى الأمن بالدمام، تحت حراسة مشددة من أمن الدولة، وقد أجريت لي فِي يوم 10 مارس 2017 عملية إعادة تركيب عظمة الفخذ فِي المفصل.

وَتَابَعَ أنه صَدَرَت الموافقة على إِرْسَالي لأَمْرِيكا لإكمال العلاج بمُسْتَشْفَى “مايو كلينك فِي مَدِينَة روشستر فِي ولاية مينسوتا فِي الولايات المتحدة” وَحَتَّى نكون فِي مأمن من اعتداء الإرْهَابيين، لحين إنهاء إِجْرَاءَات السفر وتحديد المواعيد بمايو كلينك اضطررنا للإِقَامَة لمدة شَهْرينِ بشكل سري فِي أحد الفنادق تحت حراسة أمنية مشددة، وكانت تصلنا فِي تلك الفترة بعض التهديدات عبر وسائل الاتصال.

وأَضَافَ وصلنا للولايات المتحدة الأمْرِيكِيّة فِي تاريخ 22 يونيو 2017 م واستأنفت العلاج فِي 5 يوليو 2017 بعد نهاية شهر رمضان المبارك، وأجريت عدة عمليات جراحية تكللت بالنجاح بِفَضْل الله.