هل سيعود «تويتر» لتغريدة الـ 140 حرفاً مرة أخرى؟

تواصل – وكالات:

اشتكى عدد من مستخدمي تويتر من ثغرة موجودة في الموقع تحول دون كتابة تغريداتهم بـ280 حرفاً، بل تجبرهم على التغريد بـ 140 حرفاً فقط؛ ما جعلهم في حيرة من أمرهم، متسائلين: هل ستُلغى تغريدة نظام الـ 280 حرفاَ؟

ويعاني العديد من مستخدمي شبكة تويتر، منذ الأمس، من مشاكل عند التغريد، فكلما حاولوا كتابة تغريدة طويلة، اكتشفوا أن الحد الأقصى لتغريداتهم 140 حرفاً فقط، وأن الموقع غير قادر على نشر تغريدة الـ 280 حرفاً.

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن شركة تويتر لم تُصدر أي بيان رسمي عن نيتها للعودة إلى الطريقة القديمة في التغريد، موضحة أنها تعمل حالياً على التحقيق في الأمر، لإصلاحه في أقرب وقت ممكن.

ووفقاً لتغريدات المشتكين فإن هذه المشكلة حدثت سواء عند التغريد على تطبيقات الهواتف الذكية أو عبر الويب، ويرجح بعض المستخدمين سبب المشكلة إلى تحديث التطبيق على الأجهزة المحمولة، إلا أن بعض المستخدمين واجهوا المشكلة ذاتها على سطح المكتب.

يُذكر أن تحديث تطبيق تويتر كان في 15 فبراير الماضي، وفقاً لمتجر “آبل ستور”.

يُشار إلى أن تويتر غيرت جوهر شبكتها الاجتماعية بمضاعفة عدد التغريدات من 140 إلى 280 حرفاً في نوفمبر الماضي.