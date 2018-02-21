هل سيعود «تويتر» لتغريدة الـ 140 حرفاً مرة أخرى؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

الدمام.. اصطحب زوجته لمنطقة صحراوية فقتلها وطعن نفسه

الدمام.. اصطحب زوجته لمنطقة صحراوية فقتلها وطعن نفسه

إسبانيا تنتقد لاعبي المملكة: يرفضون التعري.. ويرتدون ملابس داخلية!

إسبانيا تنتقد لاعبي المملكة: يرفضون التعري.. ويرتدون ملابس داخلية!

برنامج قروض جديد من «الصندوق العقاري» بعد 7 أيام

برنامج قروض جديد من «الصندوق العقاري» بعد 7 أيام

حقيقة اللحوم البشرية والجثة العارية في مطاعم ماكدونالد بالمملكة

حقيقة اللحوم البشرية والجثة العارية في مطاعم ماكدونالد بالمملكة

هل سيعود «تويتر» لتغريدة الـ 140 حرفاً مرة أخرى؟

هل سيعود «تويتر» لتغريدة الـ 140 حرفاً مرة أخرى؟
0

تواصل – وكالات:

اشتكى عدد من مستخدمي تويتر من ثغرة موجودة في الموقع تحول دون كتابة تغريداتهم بـ280 حرفاً، بل تجبرهم على التغريد بـ 140 حرفاً فقط؛ ما جعلهم في حيرة من أمرهم، متسائلين: هل ستُلغى تغريدة نظام الـ 280 حرفاَ؟

ويعاني العديد من مستخدمي شبكة تويتر، منذ الأمس، من مشاكل عند التغريد، فكلما حاولوا كتابة تغريدة طويلة، اكتشفوا أن الحد الأقصى لتغريداتهم 140 حرفاً فقط، وأن الموقع غير قادر على نشر تغريدة  الـ 280 حرفاً.

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن شركة تويتر لم تُصدر أي بيان رسمي عن نيتها للعودة إلى الطريقة القديمة في التغريد، موضحة أنها تعمل حالياً على التحقيق في الأمر، لإصلاحه في أقرب وقت ممكن.

ووفقاً لتغريدات المشتكين فإن هذه المشكلة حدثت سواء عند التغريد على تطبيقات الهواتف الذكية أو عبر الويب، ويرجح بعض المستخدمين سبب المشكلة إلى تحديث التطبيق على الأجهزة المحمولة، إلا أن بعض المستخدمين واجهوا المشكلة ذاتها على سطح المكتب.

يُذكر أن تحديث تطبيق تويتر كان في 15 فبراير الماضي، وفقاً لمتجر “آبل ستور”.

يُشار إلى أن تويتر غيرت جوهر شبكتها الاجتماعية بمضاعفة عدد التغريدات من 140 إلى 280 حرفاً في نوفمبر الماضي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المملكة الأولى عالميا استخداما لشبكات التواصل.. «السناب» بالصدارة

المملكة الأولى عالميا استخداما لشبكات التواصل.. «السناب» بالصدارة

«تويتر» ينتفض ضد دعوة إعلامي بتقليص عدد المساجد.. ومغردون: سنتبرع لبناء المزيد

«تويتر» ينتفض ضد دعوة إعلامي بتقليص عدد المساجد.. ومغردون: سنتبرع لبناء المزيد

«حساب المواطن»: 3 أشهر للتعامل مع اعتراضات مبلغ الدعم

«حساب المواطن»: 3 أشهر للتعامل مع اعتراضات مبلغ الدعم

«الأراضي البيضاء»: التطوير أو البناء خلال سنة يلغي الرسوم المفروضة

«الأراضي البيضاء»: التطوير أو البناء خلال سنة يلغي الرسوم المفروضة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حراج بن قاسم يحتضن أول معارض بنتلي!!..
مقالات

حراج بن قاسم يحتضن أول معارض بنتلي!!..

المزيد
إسبانيا تنتقد لاعبي المملكة: يرفضون التعري.. ويرتدون ملابس داخلية!
تقارير وحوارات

إسبانيا تنتقد لاعبي المملكة: يرفضون التعري.. ويرتدون ملابس داخلية!

المزيد
فضيحة.. كيف استولى «حزب الله» بالعراق على الدبابات الأمريكية؟
تقارير وحوارات

فضيحة.. كيف استولى «حزب الله» بالعراق على الدبابات الأمريكية؟

المزيد
إنفوجرافيك.. «الوزراء» يقرر إنشاء وكالة لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. «الوزراء» يقرر إنشاء وكالة لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>