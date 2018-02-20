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القبض على معلمات مصريات في مركز «دروس خصوصية» بمكة

القبض على معلمات مصريات في مركز «دروس خصوصية» بمكة
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تواصل – متابعات:

أوقفت الحملات الأمنية في منطقة مكة المكرمة الأحد الماضي عدداً من المعلمات المصريات في منطقة مكة المكرمة داخل مركز لـ«الدروس الخصوصية»، أثناء مزاولتهن مهنة «التدريس»، ضمن حملة على مراكز الدروس الخصوصية.

وأكدت القنصلية المصرية في جدة في بيان لها أمس (الثلاثاء) إيقاف المعلمات المصريات في حجز الشميسي بعد القبض عليهن في منطقة مكة المكرمة داخل مركز لـ«الدروس الخصوصية»، أثناء مزاولتهن مهنة «التدريس»، ضمن حملة على مراكز الدروس الخصوصية.

وأشارت القنصلية إلى بحثها مع الحكومة السعودية لمحاولة الإفراج عن المعلمات وفق المجريات القانونية للحادثة.

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